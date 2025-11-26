108 người chết và mất tích do mưa lũ tại khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ

Nhân dân Miền Trung nỗ lực khắc phục bão lũ.

Trong đó 98 người tử vong (Quảng Trị: 1, thành phố Huế: 2, Đà Nẵng: 2, Gia Lai: 3, Đắk Lắk: 63, Khánh Hòa: 22, Lâm Đồng: 5) và 10 người mất tích (Đà Nẵng: 2, Đắk Lắk: 8).

Về nhà ở, 426 căn nhà bị sập đổ (Quảng Ngãi: 9, Gia Lai: 103, Đắk Lắk: 133, Khánh Hòa: 105, Lâm Đồng: 76) và 2.066 nhà bị hư hỏng. Đắk Lắk hiện còn 4 xã, phường bị ngập cục bộ; tại Lâm Đồng vẫn còn 75 hộ ngập sâu và 82 hộ ở xã Cát Tiên bị cô lập, việc tiếp cận cứu trợ phải sử dụng thuyền và các phương tiện đặc dụng. Thời điểm ngập lớn nhất ghi nhận 272.666 nhà tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Thiệt hại trong nông nghiệp rất lớn, với 51.807 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng; 39.034 ha cây trồng khác thiệt hại; 920.852 con gia súc, gia cầm chết, cuốn trôi. Thiệt hại thủy sản lên tới 373ha mặt nước nuôi trồng và 100.470 lồng bè.

Giao thông tiếp tục bị chia cắt tại một số tuyến trọng điểm. Quốc lộ 20 và 27C vẫn còn 12 điểm sạt lở gây ách tắc, chủ yếu tại Khánh Hòa và Lâm Đồng. Ngành đường sắt đã khắc phục cơ bản các điểm hư hỏng, đang kiểm tra an toàn để sớm thông tuyến.

Ngành điện lực ghi nhận 1.192.187 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục cho 1.189.897 khách hàng, còn 2.290 trường hợp chưa được cấp điện trở lại. Viễn thông tại nhiều khu vực bị gián đoạn, còn 38 xã ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa mất kết nối truyền số liệu chuyên dùng và 113 trạm thu phát sóng (BTS) tại Đắk Lắk tạm ngừng hoạt động.

Ước thiệt hại kinh tế ban đầu khoảng 14.352 tỷ đồng, trong đó Đắk Lắk và Khánh Hòa thiệt hại nặng nhất. Các địa phương đang tiếp tục thống kê, khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và sản xuất.