68 người chết và mất tích do mưa lũ tại khu vực miền trung

Tính đến 6 giờ ngày 22/11, các địa phương, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nặng nề, làm 68 người chết và mất tích.

Về người, hiện ghi nhận 68 người chết và mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với báo cáo lúc 16 giờ ngày 21/11). Trong đó, 55 người chết (thành phố Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Về nhà ở, có 946 nhà bị hư hỏng; hiện còn 28.460 nhà đang bị ngập (Gia Lai 6.500, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 10.374). Riêng Lâm Đồng có 774 nhà hư hỏng.

Sản xuất nông nghiệp thiệt hại lớn với 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, cây hằng năm bị ảnh hưởng; hơn 3,24 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Về giao thông, vẫn còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ và 180 vị trí trên tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc. Ngành đường sắt phải dừng 8 chuyến tàu khách ngày 21/11 và tiếp tục dừng 6 chuyến ngày 22/11 qua khu vực miền trung.

Về điện, 1.177.599 khách hàng bị mất điện; đến nay đã khôi phục cho 800.597 khách hàng, còn 377.002 khách hàng chưa có điện trở lại.

Ước tính thiệt hại kinh tế ban đầu hơn 8.980 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và triển khai khắc phục hậu quả.

Ngày 22/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại Khánh Hòa.

Bộ Chính trị ban hành Thông báo số 99-TB/TW (21/11) chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa, lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 226/CĐ-TTg về tăng cường quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh miền trung; đồng thời ký Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho bốn địa phương: Khánh Hòa 200 tỷ, Lâm Đồng 200 tỷ, Gia Lai 150 tỷ, Đắk Lắk 150 tỷ.

Cùng ngày, Chính phủ thành lập ba đoàn công tác do các Phó Thủ tướng dẫn đầu đến Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai để kiểm tra, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.