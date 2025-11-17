Vẫn còn 12 vị trí sạt lở, tắc đường, ngập nước trên các tuyến quốc lộ

Sụt nền đường trên tuyến quốc lộ 1, tại km1.309+300 đoạn qua địa bàn phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Theo đó, tuyến quốc lộ do Trung ương quản lý, còn 1 vị trí tắc giao thông trên đường Trường Sơn Đông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do sạt lở ta luy dương tại Km158+450, dự kiến đến 12 giờ trưa nay sẽ thông xe 1 làn, hiện các phương tiện đang di chuyển theo đường tránh của địa phương.

Các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người thường trực tại vị trí sạt lở này để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vận tải và An toàn giao thông, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (Bộ Xây dựng) cho biết, tại các tuyến quốc lộ do địa phương quản lý, còn 11 vị trí bị tắc do sạt lở, ngập nước, gồm: 1 vị trí tại Quốc lộ 4E qua địa phận Thành phố Đà Nẵng (sạt lở taluy dương đoạn từ Km59+000 - Km59+340, do Ban Quản lý dự án 4 quản lý để đầu tư nâng cấp, mở rộng).

Địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn 3 vị trí tắc do sạt lở ta luy dương trên đoạn Km65- Km71, Quốc lộ 27C, 2 vị trí tắc giao thông tại km262 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m), địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo Quốc lộ 20, Quốc lộ 27 và Đường tỉnh 725.

“Qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đang còn 7 vị trí trên Quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê), rải rác từ km26 đến km37+340 bị sạt lở, gây tắc đường, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên quốc lộ 27C từ ngày 17/11/2025 và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt. Theo đó, hướng 1 từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556, rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến km174 rẽ vào cao tốc Liên Khương-Prenn đến Đà Lạt; hướng 2 từ Nha Trang đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt”, ông Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề đối với lĩnh vực đường sắt, tính đến 6 giờ ngày 23/11, tuyến đường sắt Diêu Trì-Quy Nhơn bị cây cối, cỏ rác tràn lấp đường ray, nền đá ballast bị trôi sâu trung bình 0,28m, trôi nền đường sâu trung bình 0,4m tại km2+800-km4+200. Tại cầu Km01+877 bị sạt (2.3x6m), ngành đường sắt tiếp tục phong tỏa toàn bộ khu gian Diêu Trì-Quy Nhơn từ lúc 9 giờ 57 phút ngày 21/11/2025 để khắc phục, sửa chữa, hiện nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

Tại khu gian Chí Thạnh-Hòa Đa (km1173+300 đến km1173+330, đất sạt lở lấp nền đường dài khoảng 30m, sâu 1,5m, bề rộng khoảng 1,8m); tại km1174+350 đến km1174+390 cũng bị xói trôi nền đá. Khu gian Đông Tác-Phú Hiệp từ km1205+085 đến km1206+750, nền đường nền đá bị xói sâu từ 1,5 đến 2,2 m tại nhiều đoạn; xói nền, sụt vai trôi ½ nền đá trái lý trình km1206 tại 2 điểm; khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn từ km1212+350 đến km1222 cũng bị cây cối tràn vào đường sắt, nền đá bên trái bị trôi một nửa, nhiều đoạn trôi cả hai bên.Tại khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh, phía nam hầm Vũng Rô km1228+800 bị sạt lở, đất tràn xuống lấp đường sắt sâu gần 1m, dài 13m, rộng 6m, ước tính gần 62,5m3; tại km 1228+250 có đá rơi, hòn lớn nhất khoảng 15m3.

“Các điểm sạt lở nhỏ lẻ trên tuyến đường sắt còn rất nhiều và quá trình mưa lũ đang tiếp diễn, có thể phá hủy mở rộng các điểm cũ và phát sinh các điểm mới. Tuyến đường sắt đoạn từ Đà Nẵng vào tới Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hoạt động trở lại. Ngành đường sắt đã phải ngừng chạy 41 đoàn tàu khách, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5,3 tỷ đồng tiền hàng hóa, hơn 17.750 vé phải hoàn trả, nhiều tàu khách, tàu hàng đang phải dừng đỗ dọc đường. Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành đường sắt phải phục vụ gần 9.300 suất ăn chính: gần 6.100 suất phụ cho hành khách”, ông Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, trong những ngày qua, Bộ đã cử nhiều đoàn công tác đến hiện trường, làm việc với các địa phương, trong đó có thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ đặc biệt lớn. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức ứng trực 24/24h, kịp thời triển khai các lực lượng, vật tư, thiết bị với phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời các tình huống xảy ra.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam thành lập đoàn công tác do Lãnh đạo Cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng nhằm khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Các đơn vị trong ngành duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hằng ngày; thường trực, bám sát hiện trường tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khắc phục thiệt hại. Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.