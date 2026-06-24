Đột phá trong xây dựng Quân đội nhân dân trên cơ sở phát triển khoa học công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị. Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm; Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới; triển khai hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Công tác đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục, đào tạo có nhiều đổi mới, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn quân tập trung nghiên cứu, làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu. Giải quyết thủ tục hành chính, xử lý công việc trên môi trường số được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, triển khai đồng bộ đến cấp cơ sở. Các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, hiệu quả, phát huy thế mạnh đặc thù, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo chuẩn bị kỹ các nội dung báo cáo; ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân đội cùng toàn quân giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược; chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nhất là trên không gian mạng. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc. Nâng tầm công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng;nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Toàn quân đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức, bảo đảm hiệu quả, thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, coi trọng biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng; quán triệt, hướng dẫn triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ”, coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở.

Đối với Đảng bộ Quân đội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, không ngừng xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn. Thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội, hậu phương quân đội; đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới”, phong trào “Toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”. Chủ trì phối hợp cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu; tổ chức tốt diễn tập phòng thủ ở các cấp; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn về thiên tai, thảm họa trong và ngoài nước. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc.

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