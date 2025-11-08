Động đất ở xã A Lưới 4 không gây rủi ro về thiên tai

Động đất xảy ra trên địa bàn xã A Lưới 4. Ảnh: Trực ban Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế cung cấp)



Trận động đất này có độ lớn 4.0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.219 độ vĩ Bắc, 107.325 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 , 3km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giá , trận động đất không gây rủi ro thiên tai.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi.