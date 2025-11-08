  • Huế ngày nay Online
Động đất ở xã A Lưới 4 không gây rủi ro về thiên tai

HNN.VN - Vào lúc 21 giờ 25 phút 31 giây ngày 7/11, một trận động đất đã xảy ra trên địa bàn xã A Lưới 4.

Động đất xảy ra trên địa bàn xã A Lưới 4. Ảnh: Trực ban Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế cung cấp)

Trận động đất này có độ lớn 4.0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.219 độ vĩ Bắc, 107.325 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3km. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đánh giátrận động đất không gây rủi ro thiên tai.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi. 

Tại Việt Nam, các trận động đất 4-5 độ richter được đánh giá là động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Người ở ngoài nhà cảm thấy rung động nhẹ.

TÂM ANH
