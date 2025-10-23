  • Huế ngày nay Online
Ba Lan tạm đóng cửa 2 sân bay do các cuộc tấn công ở Ukraine

ClockThứ Tư, 19/11/2025 14:41
Các máy bay Ba Lan và đồng minh đang thường trực đã được triển khai; trong khi lực lượng phòng không mặt đất và hệ thống radar được đặt ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Làn sóng người Ukraine đổ vào EU tăng vọt

Một chiến đấu cơ F-16 của NATO tham gia cuộc tập trận trên bầu trời Ba Lan. (Ảnh: Getty Images) 

Cơ quan Dịch vụ Điều hành Không lưu Ba Lan (PANSA) ngày 19/11 cho biết 2 sân bay Rzeszow và Lublin ở Đông Nam nước này đã phải tạm thời đóng cửa để nhường không phận cho hoạt động của lực lượng quân sự.

Theo PANSA, việc điều chỉnh được đưa ra “do nhu cầu bảo đảm tự do hoạt động cho hàng không quân sự.”

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết các máy bay Ba Lan và đồng minh đang thường trực đã được triển khai, theo đó các cặp máy bay chiến đấu và 1 máy bay cảnh báo sớm đã được lệnh cất cánh, trong khi lực lượng phòng không mặt đất và hệ thống radar được đặt ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất. 

Giới chức Ba Lan khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo đảm an ninh tại các khu vực giáp biên giới.

Trong những tháng gần đây, Ba Lan nhiều lần phát đi cảnh báo tương tự, thường trùng với thời điểm Ukraine kích hoạt còi báo động phòng không./.

Theo vietnamplus.vn
