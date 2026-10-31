Hơn 400 đoàn viên, thanh niên chung tay làm sạch môi trường

Đoàn viên, thanh niên thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại kiệt 44 Hồ Đắc Di.

Chương trình thu hút hơn 400 sinh viên đến từ Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) cùng đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương tham gia. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, các lực lượng đã chia thành nhiều nhóm, tổ chức thu gom rác thải, phát quang, vệ sinh môi trường tại kiệt 44 Hồ Đắc Di và đường Tam Thai.

Thông qua hoạt động, Thành đoàn Huế mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tham gia giải quyết các vấn đề môi trường tại cơ sở. Đồng thời, vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Từ nay đến hết năm 2026, Thành đoàn Huế đặt mục tiêu duy trì hoạt động mỗi tuần xử lý, làm sạch một điểm tồn đọng rác thải. Qua đó, từng bước cải thiện môi trường tại các khu dân cư, tuyến đường, góp phần xây dựng thành phố Huế xanh, sạch, sáng, văn minh.