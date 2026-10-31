  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 31/10/2026 11:50

Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng khu dân cư không ma túy

HNN.VN - Sáng 31/10, Thành Đoàn Huế triển khai mô hình điểm “Khu dân cư không có ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2026 - 2030 tại phường Kim Long.

Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả địnhTuổi trẻ Huế tiếp nối truyền thống, khát vọng cống hiến

Đại diện các chi đoàn tổ dân phố, trường học trên địa bàn phường Kim Long ký cam kết phối hợp thực hiện mô hình. 

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên từ địa bàn dân cư. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy thanh thiếu niên làm trung tâm, lấy khu dân cư làm địa bàn triển khai”, Đoàn phường Kim Long tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy, tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với công an phường, Mặt trận, các đoàn thể và tổ dân phố trong nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các nguy cơ phát sinh từ cơ sở. Các hoạt động văn hóa, thể thao, tình nguyện cũng được chú trọng nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút thanh thiếu niên tham gia, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Tại chương trình, Đoàn phường Kim Long ra mắt Đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình tại các khu dân cư. Đồng thời, tổ chức ký cam kết giữa các chi đoàn tổ dân phố, trường học và phát động tuần hành tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

Thông qua mô hình, tuổi trẻ phường Kim Long hướng đến mục tiêu đến năm 2030 xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần ngăn ngừa tệ nạn xã hội từ sớm, từ xa, tạo môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên phát triển lành mạnh, tích cực tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh.

Tin, ảnh: Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếthanh niênra mắtmô hìnhkhu dân cưkhông có ma túytệ nạn xã hội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những bức tranh ở lại với Huế

Họa sĩ Phan Vũ Tuấn sinh năm 1994, quê ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh. Anh lớn lên trong một ngôi làng trung du, giữa những rặng núi bao quanh và nếp sống của gia đình nông dân. Theo học Đại học Nghệ thuật Huế, rồi ở lại thành phố bên dòng sông Hương để sống và vẽ, Tuấn dần gắn bó với Huế như quê hương thứ hai. Quê nhà Sơn Tiến và Huế trở thành hai chủ đề lớn trong những bức tranh màu nước của anh.

Những bức tranh ở lại với Huế
CDC Huế giám sát cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng

Nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc và thể lực cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ ngày 26 đến 30/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) tổ chức giám sát hoạt động cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 6-23 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng tại một số trạm y tế trên địa bàn.

CDC Huế giám sát cấp phát sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top