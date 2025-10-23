Vệ sinh trường lớp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Trường THCS Đặng Tất vệ sinh sân trường

Tại Trường THCS Đặng Tất (phường Hóa Châu), từ sáng sớm, giáo viên và nhân viên nhà trường đã có mặt để tổng vệ sinh toàn trường. Sân trường, hành lang, khu vực bồn hoa được quét dọn, lau chùi sạch sẽ; các lớp học được kiểm tra lại bàn ghế, thiết bị dạy học sau nhiều ngày mưa lớn.

Thầy giáo Trần Công Vinh, Hiệu trưởng cho biết: “Đợt mưa vừa qua khiến nước tràn vào sân trường. Giáo viên cùng nhau dọn dẹp sân trường, lau dọn từng lớp học, sắp xếp lại đồ dùng để thứ Hai có thể đón học sinh trở lại trong điều kiện sạch sẽ, an toàn nhất”.

Song song với việc vệ sinh, các trường cũng tiến hành kiểm tra hệ thống điện, đường truyền internet, thiết bị trình chiếu, máy vi tính ở các phòng học bộ môn nhằm đảm bảo hoạt động dạy học được thông suốt.

Ở các vùng thấp trũng, công tác khắc phục khó khăn hơn do nước vẫn còn ngập cục bộ. Ở Trường Mầm non Phong Bình 2 (phường Phong Dinh), trong trận lũ vừa qua, trường bị ngập khoảng 60cm. Sáng nay, nước trong sân và phòng học vẫn còn nên chưa thể tiến hành vệ sinh. Dù vậy, giáo viên vẫn có mặt túc trực, tranh thủ nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó.

Cô giáo Trường Mầm non Thủy Thanh dọn dẹp, vệ sinh trường lớp

Cô Nguyễn Thị Thiệp, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Trường nằm ở vị trí thấp hơn mặt đường nên bị ngập sâu. Chúng tôi tranh thủ dọn dẹp từng khu vực khi nước rút, song nếu nước vẫn rút chậm như hiện nay thì phải đến thứ Hai mới có thể vệ sinh, dự kiến thứ Ba trẻ mới trở lại trường”.

Nhiều trường ở các khu vực thấp trũng khác cũng đang trong quá trình khắc phục hậu quả. Ở Trường Mầm non Thủy Thanh 2 (phường Thanh Thủy), cô Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng cho biết, nghe dự báo mưa lớn sẽ quay trở lại trong nay mai nhưng nhà trường vẫn thực hiện vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu, dọn đến đó”, phòng là chính. “Trong những ngày mưa lũ, giáo viên kê cao thiết bị, di chuyển tài liệu, hồ sơ đến nơi an toàn. Khi thời tiết tạm ổn, chúng tôi lập tức triển khai tổng vệ sinh, khử khuẩn để sớm ổn định trường, lớp. Nếu ngập lại kê dọn. Ở vùng thấp trũng, chúng tôi cũng quen rồi”, cô Hà nói.

Theo ghi nhận, trong chiều 2024 có 202 trường phải nghỉ học do mưa lũ. Đến chiều 25/10, phần lớn các trường ở khu vực trung tâm TP. Huế và vùng cao cơ bản hoàn tất công tác vệ sinh, cơ sở vật chất ổn định. Tuy nhiên, ở các vùng trũng, nước rút chậm nên việc dọn dẹp vẫn đang được khẩn trương thực hiện. Việc dạy học sẽ được điều chỉnh linh hoạt, tùy theo tình hình thời tiết và mức độ ảnh hưởng của từng địa phương, để vừa duy trì chương trình học, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.