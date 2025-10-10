  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Nga sẵn sàng tham gia hòa giải về Gaza và thỏa hiệp trong vấn đề Ukraine

ClockThứ Bảy, 11/10/2025 07:42
Ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát 53% Dải Gaza sau khi rút quânMột số nước Arập có thể ký hiệp ước hòa bình với Israel Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

 Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, phát biểu họp báo sau chuyến thăm chính thức Tajikistan, Tổng thống Putin nhận định kế hoạch hòa bình ở Gaza của Tổng thống Trump có thể sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử nếu được thực hiện thành công. Ông nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia tiến trình hòa giải do Mỹ khởi xướng, bởi Moskva duy trì quan hệ tin cậy với các nước Arập, đặc biệt là với người Palestine.

Ngoài ra, ông Putin thông báo Nga và Mỹ đang tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi giữa tháng 8. Ông cho biết hai nước nhìn chung hiểu rõ mục tiêu cần đạt được nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine thông qua giải pháp hòa bình.

Liên quan đến xung đột tại Ukraine, cùng ngày, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Moskva sẵn sàng thỏa hiệp về một giải pháp cho vấn đề Ukraine, với điều kiện Washington có thể thuyết phục châu Âu và Kiev hợp tác.

Theo ông Ushakov, phía Nga đã đưa ra một số nhượng bộ trong hội nghị thượng đỉnh tại Anchorage và Tổng thống Putin đã chuẩn bị cho điều này. Trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh bước hướng tới của Nga có liên quan đến những gì người Mỹ cần nhận được từ khối châu Âu và Ukraine.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Ngasẵn sàngtham giahòa giải về Gazathỏa hiệpvấn đềUkraine
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Ngoại giao Qatar ngày 7/10 cho biết Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng nước này Mohammed Abdulrahman Al Thani sẽ tới Sharm El-Sheikh, Ai Cập vào sáng 8/10 để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp đang diễn ra giữa Israel và Hamas về đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.

Giới chức cấp cao Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tham gia đàm phán về Gaza
Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 7/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm chúc mừng sinh nhật Tổng thống Nga Vladimir Putin lần thứ 73, đồng thời tái khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa Ấn Độ và Nga. Kể từ đầu tháng 8 tới nay, hai nhà lãnh đạo đã có 4 cuộc điện đàm song phương.

Thủ tướng Modi tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top