  • Huế ngày nay Online
Thể thao

2.500 người tham dự khai mạc Đại hội Thể dục thể thao phường Phú Bài lần thứ I

ClockChủ Nhật, 05/04/2026 12:53
HNN.VN - Sáng 5/4, UBND phường Phú Bài tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) lần thứ I năm 2026, thu hút hơn 2.500 người đại diện cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia.

Các đoàn diễu hành, biểu dương lực lượng 

Lễ khai mạc với sự tham gia của 32 khối diễu hành, biểu dương lực lượng. Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn võ thuật đặc sắc của gần 200 võ sinh đến từ Câu lạc bộ Taekwondo Bảo Long.

Phát biểu khai mạc, ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, Trưởng Ban tổ chức Đại hội nhấn mạnh: Đại hội TDTT lần thứ I được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi, hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đại hội không chỉ là dịp biểu dương lực lượng, đánh giá toàn diện phong trào TDTT ở cơ sở mà còn góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh, phát triển con người toàn diện, qua đó đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ Đại hội, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều môn thi đấu như bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, điền kinh, việt dã, cầu lông, kéo co, đẩy gậy và nhảy bao bố. Theo kế hoạch, môn thi đấu cuối cùng là cầu lông sẽ kết thúc vào ngày 12/4. Qua đó, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT cấp thành phố trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hoàng Thế
 Từ khóa: Khai mạcĐại hộiThể dụcthể thaophường Phú Bàilần thứ nhấtnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top