Chi đoàn Báo Huế ngày nay tổ chức nấu ăn và trao quà cho các em học sinh xã A Lưới 4

Chương trình đã trao 100 suất quà và nấu 100 suất ăn cho các em học sinh Trường Tiểu học Hương Lâm, đồng thời tặng 5 suất quà cho các em nữ sinh cấp 3 có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất quà cho các hộ dân khó khăn tại xã A Lưới 4 với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng. Trước đó, chương trình đã trao 2 suất tiền mặt trị giá 4 triệu đồng cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tặng cờ Đảng và cờ Tổ quốc cho 23 thôn thuộc xã A Lưới 4 để treo trong dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới. Dịp này, các em học sinh cũng được cắt tóc miễn phí với sự hỗ trợ từ tiệm cắt tóc Original Barber House.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trao quà cho các em học sinh

Tặng cờ Đảng, cờ Tổ quốc cho 23 thôn thuộc xã A Lưới 4

Các em học sinh được cắt tóc miễn phí

Chuẩn bị suất ăn cho các em học sinh