  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 17/09/2025 14:23

Thi đua gắn với đổi mới giáo dục

HNN - Sâu sát từng bài giảng, tận tụy với từng học trò, Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền (phường Phong Thái, TP. Huế) đã biến tinh thần “Dạy tốt, học tốt” thành động lực vươn lên, trở thành điểm sáng của phong trào dạy - học, nhiều lần được UBND thành phố tuyên dương. Năm học vừa qua, trường vinh dự nhận bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Chính thức sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông“Luồng sinh khí mới” cho giáo dụcGiáo dục mầm non: Bứt phá từ Đề án 1677

Học sinh Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền hân hoan chào đón năm học mới

Động lực đổi thay

Thành lập năm 2018, trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học cũ là Bắc Hiền và Tây Hiền, Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền từng đối diện với nhiều khó khăn. Đội ngũ phân tán, cơ sở vật chất thiếu thốn, hoạt động giáo dục gần như chững lại. “Ngày đó, ai cũng lo lắng nhưng nhờ sự đoàn kết, tình yêu học trò và lòng yêu nghề, chúng tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất” - thầy Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Từ nền tảng ấy, bầu không khí phấn đấu dần được khơi dậy và lan tỏa. Ban Giám hiệu động viên thầy, cô đổi mới phương pháp, tạo thêm sân chơi học thuật cho học sinh. Các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm giúp giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Những việc tưởng chừng nhỏ như đổi mới cách dạy chính tả, lồng ghép trò chơi toán học, hay ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã thắp lên tinh thần sáng tạo. Chỉ sau 5 năm, Tây Bắc Hiền từ một trường thiếu thốn đã trở thành điểm tựa vững chắc của giáo dục tiểu học thành phố.

Điều đặc biệt ở Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền là không chờ đến dịp tổng kết mới khen thưởng, mà kịp thời khích lệ từ những thành công nhỏ nhất. Mỗi tuần, dưới cờ, học sinh được vinh danh vì tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Giáo viên cũng nhận những lời động viên kịp thời. Cách làm này đã tạo nên bầu không khí thân thiện, cởi mở. Thầy cô mạnh dạn đổi mới phương pháp, học trò say mê khám phá, phụ huynh tin tưởng, gắn bó.

Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 chia sẻ: “Một lời khen đúng lúc cũng khiến thầy cô và học trò thêm hứng khởi. Nếu để phong trào rời rạc thì dễ thành hình thức, nhưng khi biến nó thành nhịp sống hàng ngày sẽ giúp mọi người tự vượt chính mình”. Từ tinh thần ấy, cô Hường luôn miệt mài tìm tòi đổi mới để mỗi tiết dạy đều mang lại sự hứng thú cho học trò. Với nhiều năm liền cô Hường đạt danh hiệu giáo viên giỏi. Cô cũng đồng thời trực tiếp tham gia công tác bồi dưỡng học sinh đoạt giải Quốc gia.

Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

Mỗi năm học là một nấc thang

5 năm qua, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; hai lần nhận bằng khen của UBND thành phố (2021 - 2022, 2023  - 2024); năm học 2024  - 2025 được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Ở các sân chơi học thuật, thể thao, văn nghệ, học sinh Tây Bắc Hiền liên tục gặt hái thành tích cao từ thành phố đến quốc gia. Các hoạt động như “Giữ vở sạch -  Viết chữ đẹp”, Olympic Toán, tiếng Việt, tiếng Anh hay STEM đều có dấu ấn nổi bật. Năm 2024, nhà trường còn có học sinh lọt vào vòng thi quốc gia IOE - Tiếng Anh trên Internet.

Cùng với đó, Liên đội được Hội đồng Đội tặng nhiều giấy khen, Chi bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định sức mạnh đồng bộ từ công tác chuyên môn đến xây dựng tổ chức Đảng.

Không chạy theo thành tích ngắn hạn, Ban Giám hiệu xác định mọi hoạt động khích lệ trong trường đều phải gắn chặt với mục tiêu đổi mới. Các tiêu chí luôn được điều chỉnh theo từng giai đoạn, từ “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” đến “Xây dựng trường học hạnh phúc”.

Giáo viên được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy. Học sinh được tham gia sân chơi trực tuyến, giao lưu sáng tạo, phát triển kỹ năng mềm. Mỗi phong trào đã thực sự trở thành phương tiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Không chỉ giáo viên, học sinh cũng tự hào khi nhắc đến trường. Em Nguyễn Tâm Như, học sinh lớp 5/1 chia sẻ: “Điều con thích nhất là mỗi sáng thứ Hai đều có bạn được tuyên dương dưới cờ. Vì vậy, con luôn nỗ lực học tập để được tuyên dương ngày đầu tuần”.

Phụ huynh Trần Thị Thúy, có hai con học tại trường nói: “Chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của con, tự tin và thích học hơn. Bầu không khí khích lệ đã giúp các con tiến bộ từng ngày”.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, nhà trường đặt quyết tâm tiếp tục giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, phấn đấu được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba. Trong đó, trọng tâm chiến lược vẫn là xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong dạy - học và khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình. “Thi đua dạy tốt, học tốt là hành trình không có điểm dừng. Với chúng tôi, mỗi năm học là một nấc thang, mỗi em học sinh trưởng thành là một thành quả xứng đáng mà chúng tôi hướng tới”, thầy Hải khẳng định.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN
 Từ khóa:
Thi đuagắn vớiđổi mớigiáo dục
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức mạnh từ phong trào Thi đua Quyết thắng

Bám sát chủ đề phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025 “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã triển khai toàn diện, đồng bộ các công tác biên phòng, nhằm tạo thêm sức mạnh, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Sức mạnh từ phong trào Thi đua Quyết thắng
“Luồng sinh khí mới” cho giáo dục

Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được kỳ vọng sẽ tạo nên “luồng sinh khí mới” cho ngành. Với nhiều quyết sách mang tính chiến lược, từ ưu tiên dành tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đến nâng cao chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo…, Nghị quyết khẳng định, giáo dục là nền tảng cho phát triển bền vững.

“Luồng sinh khí mới” cho giáo dục
Đổi mới tư duy trong phát triển du lịch

“Đã qua rồi thời hữu xạ tự nhiên hương”, thay vì chú trọng “ngon - bổ - rẻ”, du khách ngày nay ưu tiên sự “ngon - bổ - tinh tế”. Tư duy này khiến ngành du lịch cần nhìn nhận lại và tìm ra hướng đột phá tư duy nhằm thu hút và giữ chân khách hàng.

Đổi mới tư duy trong phát triển du lịch
Lan tỏa tinh thần thi đua trong hội viên, nông dân

Sau một tháng triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội Nông dân (HND) thành phố Huế đã ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng. Đây là một trong những hoạt động nổi bật về ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng đến cơ sở.

Lan tỏa tinh thần thi đua trong hội viên, nông dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top