Thi đua gắn với đổi mới giáo dục

Học sinh Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền hân hoan chào đón năm học mới

Động lực đổi thay

Thành lập năm 2018, trên cơ sở sáp nhập hai trường tiểu học cũ là Bắc Hiền và Tây Hiền, Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền từng đối diện với nhiều khó khăn. Đội ngũ phân tán, cơ sở vật chất thiếu thốn, hoạt động giáo dục gần như chững lại. “Ngày đó, ai cũng lo lắng nhưng nhờ sự đoàn kết, tình yêu học trò và lòng yêu nghề, chúng tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất” - thầy Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Từ nền tảng ấy, bầu không khí phấn đấu dần được khơi dậy và lan tỏa. Ban Giám hiệu động viên thầy, cô đổi mới phương pháp, tạo thêm sân chơi học thuật cho học sinh. Các buổi sinh hoạt chuyên môn theo cụm giúp giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Những việc tưởng chừng nhỏ như đổi mới cách dạy chính tả, lồng ghép trò chơi toán học, hay ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã thắp lên tinh thần sáng tạo. Chỉ sau 5 năm, Tây Bắc Hiền từ một trường thiếu thốn đã trở thành điểm tựa vững chắc của giáo dục tiểu học thành phố.

Điều đặc biệt ở Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền là không chờ đến dịp tổng kết mới khen thưởng, mà kịp thời khích lệ từ những thành công nhỏ nhất. Mỗi tuần, dưới cờ, học sinh được vinh danh vì tiến bộ trong học tập, rèn luyện. Giáo viên cũng nhận những lời động viên kịp thời. Cách làm này đã tạo nên bầu không khí thân thiện, cởi mở. Thầy cô mạnh dạn đổi mới phương pháp, học trò say mê khám phá, phụ huynh tin tưởng, gắn bó.

Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1 chia sẻ: “Một lời khen đúng lúc cũng khiến thầy cô và học trò thêm hứng khởi. Nếu để phong trào rời rạc thì dễ thành hình thức, nhưng khi biến nó thành nhịp sống hàng ngày sẽ giúp mọi người tự vượt chính mình”. Từ tinh thần ấy, cô Hường luôn miệt mài tìm tòi đổi mới để mỗi tiết dạy đều mang lại sự hứng thú cho học trò. Với nhiều năm liền cô Hường đạt danh hiệu giáo viên giỏi. Cô cũng đồng thời trực tiếp tham gia công tác bồi dưỡng học sinh đoạt giải Quốc gia.

Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi năm học là một nấc thang

5 năm qua, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; hai lần nhận bằng khen của UBND thành phố (2021 - 2022, 2023 - 2024); năm học 2024 - 2025 được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Ở các sân chơi học thuật, thể thao, văn nghệ, học sinh Tây Bắc Hiền liên tục gặt hái thành tích cao từ thành phố đến quốc gia. Các hoạt động như “Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp”, Olympic Toán, tiếng Việt, tiếng Anh hay STEM đều có dấu ấn nổi bật. Năm 2024, nhà trường còn có học sinh lọt vào vòng thi quốc gia IOE - Tiếng Anh trên Internet.

Cùng với đó, Liên đội được Hội đồng Đội tặng nhiều giấy khen, Chi bộ liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định sức mạnh đồng bộ từ công tác chuyên môn đến xây dựng tổ chức Đảng.

Không chạy theo thành tích ngắn hạn, Ban Giám hiệu xác định mọi hoạt động khích lệ trong trường đều phải gắn chặt với mục tiêu đổi mới. Các tiêu chí luôn được điều chỉnh theo từng giai đoạn, từ “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” đến “Xây dựng trường học hạnh phúc”.

Giáo viên được khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giảng dạy. Học sinh được tham gia sân chơi trực tuyến, giao lưu sáng tạo, phát triển kỹ năng mềm. Mỗi phong trào đã thực sự trở thành phương tiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Không chỉ giáo viên, học sinh cũng tự hào khi nhắc đến trường. Em Nguyễn Tâm Như, học sinh lớp 5/1 chia sẻ: “Điều con thích nhất là mỗi sáng thứ Hai đều có bạn được tuyên dương dưới cờ. Vì vậy, con luôn nỗ lực học tập để được tuyên dương ngày đầu tuần”.

Phụ huynh Trần Thị Thúy, có hai con học tại trường nói: “Chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của con, tự tin và thích học hơn. Bầu không khí khích lệ đã giúp các con tiến bộ từng ngày”.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, nhà trường đặt quyết tâm tiếp tục giữ vững danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, phấn đấu được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba. Trong đó, trọng tâm chiến lược vẫn là xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong dạy - học và khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình. “Thi đua dạy tốt, học tốt là hành trình không có điểm dừng. Với chúng tôi, mỗi năm học là một nấc thang, mỗi em học sinh trưởng thành là một thành quả xứng đáng mà chúng tôi hướng tới”, thầy Hải khẳng định.