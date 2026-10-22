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ClockThứ Năm, 29/10/2026 11:33

Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác trong tuổi trẻ Huế

HNN.VN - Sáng 29/10, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành Đoàn Huế về khảo sát các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp “Bứt phá Việt Nam”.

Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả địnhTăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - LàoĐón đọc Huế ngày nay số 558, phát hành ngày 23/10Hơn 500 đoàn viên, sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện

Toàn cảnh buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Thành Đoàn Huế đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của thành phố. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, hỗ trợ người dân chuyển đổi số, chăm lo thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và những điển hình tiên tiến đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến trong đoàn viên, thanh niên.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Hoài Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Thành Đoàn Huế, đặc biệt là việc đưa học tập và làm theo Bác trở thành những công việc, sản phẩm cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng; đánh giá cao những mô hình, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Huế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Hoài Sơn đề nghị, Thành Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng đô thị di sản, đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo thanh niên vùng khó khăn. Trong đó, mỗi nhiệm vụ phải được cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, công trình, sản phẩm rõ ràng, có kết quả thực chất và được Nhân dân ghi nhận, đánh giá.

Đối với Chương trình truyền hình trực tiếp “Bứt phá Việt Nam”, Đoàn công tác ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của Thành Đoàn Huế và những điển hình tiêu biểu được khảo sát..

Đồng chí Bùi Hoài Sơn đề nghị Thành Đoàn phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn, Đài truyền hình Việt Nam lựa chọn địa điểm, những thanh niên tiêu biểu và các lực lượng tham gia cho chương trình; xây dựng nội dung giao lưu, câu hỏi phù hợp, thể hiện được tinh thần, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đặc biệt, những lời hứa, cam kết tại chương trình phải gắn với hành động, nhiệm vụ cụ thể trong thực tiễn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông trước, trong và sau chương trình; đưa nội dung chương trình vào sinh hoạt chi đoàn để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Các nội dung chuẩn bị cần được triển khai trước ngày 15/11, góp phần giới thiệu hình ảnh tuổi trẻ Huế năng động, sáng tạo, tiên phong trong học tập và làm theo Bác, đồng hành cùng sự phát triển của thành phố và đất nước.

Tin, ảnh: Nam Anh
 Từ khóa:
Đoàn Thanh NiênTrung Ương ĐoànBuổi làm việc
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