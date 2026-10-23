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Tuyên truyền phòng, chống ma túy qua phiên tòa giả định

HNN.VN - Sáng 24/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ phối hợp với Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố và Công an phường tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại Nhà văn hóa phường Vỹ Dạ. Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh Trường THCS Phạm Văn Đồng.

Dự án cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu: Chờ ngày khởi công, sẵn sàng bàn giao mặt bằng91% đảng viên Vỹ Dạ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tửHơn 600 học sinh được trang bị kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp

Một tình huống trong phiên tòa giả định xét xử tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm tái hiện tình huống vi phạm pháp luật về tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ câu chuyện được sân khấu hóa, người tham dự tiếp tục theo dõi phiên tòa giả định xét xử tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các tình tiết vụ án được xây dựng thành kịch bản, mô phỏng trình tự xét hỏi, tranh luận, luận tội, bào chữa và tuyên án. Qua đó, học sinh và người tham dự có thể hình dung rõ hơn hành vi vi phạm, trách nhiệm pháp lý cũng như những hệ lụy mà ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Dịp này, Công an phường Vỹ Dạ cũng phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn cách nhận diện những thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy và kỹ năng tự bảo vệ trước các tình huống nguy hiểm.

Theo bà Ngô Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vỹ Dạ, việc đưa các tình huống pháp luật vào phiên tòa giả định nhằm giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh ma túy ngay từ lứa tuổi học đường.

Tin, ảnh: Hải Thuận
 Từ khóa:
Vỹ Dạphiên tòagiả địnhHuế
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