Phường Hương An: Khánh thành "Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ"

Cắt băng khánh thành công trình "Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ" tại phường Hương An

Công trình khu vui chơi dành cho thanh thiếu nhi được khánh thành nhằm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đây là công trình nằm trong khuôn khổ chặng 2 - Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại thành phố Huế do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Công trình khu vui chơi có diện tích 400m2 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng khoảng 300 triệu đồng. Công năng khu vui chơi được xây dựng, bố trí gồm: sân Pickleball, sân cầu lông, 6 bộ dụng cụ thể dục. Ngoài ra, tại lễ khánh thành, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và đơn vị tài trợ trao tặng 10 bộ quần áo thể dục thể thao, 4 bộ vợt cầu lông để các thanh thiếu niên có điều kiện tập luyện.

Nhiều sân chơi, dụng cụ thể dục được bố trí phục vụ tập luyện thể dục thể thao của thanh thiếu niên và người dân phường Hương An

Công trình đưa vào sử dụng sẽ là địa điểm để thanh thiếu nhi và người dân có sân chơi rèn luyện thể lực lành mạnh, phát triển toàn diện. Tại đây, thanh thiếu nhi, người dân có thể lựa chọn rèn luyện sức khỏe thường xuyên, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.

Tại lễ khánh thành, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Huế ra mắt Câu lạc bộ Thể thao thanh niên phường Hương An. Câu lạc bộ sẽ là nơi tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên để cùng nhau rèn luyện sức khoẻ, tập luyện thể dục, thể thao nâng cao thể chất; đồng thời góp phần phát triển các phong trào thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở.