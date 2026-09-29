Tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội

Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Huế chủ trì buổi làm việc.

Đề xuất nhiều dự án

Phát biểu đặt vấn đề, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cho biết, buổi làm việc không chỉ để nghe Tập đoàn giới thiệu về quá trình hoạt động, các đề xuất và kết quả nghiên cứu, mà quan trọng hơn là cùng nhau trao đổi, làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, những nội dung cần phối hợp giải quyết và thống nhất định hướng triển khai trong thời gian tới.

“Quan điểm của thành phố là đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, nhưng đồng thời phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, chiến lược và định hướng phát triển của thành phố”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cho biết, trong Tổ hợp dự án Công nghiệp - đô thị - du lịch, dịch vụ - cảng biển và năng lượng được đề xuất, có nhiều dự án được liên quan mật thiết. Cụ thể, có các dự án: Cảng biển Chân Mây; tổng kho lỏng/khí Chân Mây; nhà máy cấu kiện bê tông Chân Mây; khu đô thị - dịch vụ và nhà ở cán bộ công nhân viên; tổ hợp dự án thép ứng dụng công nghệ cao…

Tổ hợp dự án ước tính tổng mức đầu tư khoảng 138.200 tỷ đồng; doanh thu 88.000 tỷ đồng/năm, đóng góp vào ngân sách địa phương dự kiến 5.800 tỷ đồng/năm, tạo sức bật mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế của KKT Chân Mây - Lăng Cô nói riêng và TP. Huế nói chung. Dự án dự kiến tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 15.000 lao động, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần và logistics. Đồng thời, nâng tầm hạ tầng cảng biển, với hoạt động xuất nhập khẩu quy mô lớn của nhà máy là động lực trực tiếp gia tăng sản lượng hàng thông qua, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm Cảng Chân Mây thành thương cảng quốc tế tầm cỡ khu vực.

Lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện chia sẻ về định hướng đầu tư các dự án.

Phía Tập đoàn Xuân Thiện mong muốn thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Tập đoàn nghiên cứu, khảo sát và đề xuất đầu tư tổ hợp dự án trên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai nhanh nhất.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện khẳng định, Tập đoàn cam kết bảo đảm tiến độ tất cả các dự án được thành phố giao Tập đoàn làm chủ đầu tư; tuân thủ các quy định của pháp luật, lựa chọn các công nghệ hiện đại nhất và quan tâm bảo đảm yếu tố môi trường. Tập đoàn cũng ưu tiên tuyển dụng, đào tạo nhân lực tại địa phương; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, thuế và các chính sách liên quan…

Phối hợp hiệu quả để triển khai

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị thống nhất với những định hướng và mục tiêu mà Tập đoàn Xuân Thiện mong muốn đồng hành, đóng góp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng của TP. Huế, đồng thời trao đổi những vấn đề nhằm góp phần triển khai các dự án thuận lợi, hiệu quả.

Để bảo đảm dự án triển khai hiệu quả, bền vững, đại diện các sở, ngành, đơn vị đề nghị cần đánh giá đầy đủ các tác động về môi trường, nguồn nước, quốc phòng, an ninh, bảo đảm dự án phát triển hài hòa, đúng quy định và bền vững. Trong đó, rà soát cụ thể phạm vi, diện tích, hiện trạng đất và các loại rừng; thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ các quy hoạch, trong đó có quy hoạch chung của thành phố và các quy hoạch khác; đề nghị tính toán đầy đủ nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt; nghiên cứu công nghệ hiện đại nhất về xử lý chất thải rắn, kiểm soát chặt chẽ bụi, khí thải, chất thải rắn; nghiên cứu phương án bổ sung nguồn nước, các vấn đề liên quan đến đời sống người dân và các hoạt động hiện hữu…

Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao đổi, phân tích các định hướng để triển khai tổ hợp dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Huế Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương và nhà đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm việc trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, rà soát kỹ từng vấn đề và đề xuất phương án cụ thể; những nội dung đã đủ điều kiện thì tập trung tháo gỡ và triển khai ngay, không để chậm tiến độ. Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế với lợi ích chính đáng, điều kiện sống và sinh kế lâu dài của người dân; đồng thời giữ gìn lợi thế về cảnh quan, môi trường và không gian tự nhiên của khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn TP. Huế cho biết đề xuất của Tập đoàn phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế biển, định hướng điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phù hợp với các nghị quyết, chủ trương của Đảng và định hướng phát triển của thành phố.

Thành phố đang tập trung phát triển nhiều dự án trọng điểm lại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Thành phố cam kết đồng hành, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai các dự án theo đúng định hướng, quy hoạch và quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục thực hiện các nội dung mà Ban Thường vụ và UBND thành phố đã thống nhất, chỉ đạo trước đây.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn và các sở, ngành chức năng rà soát toàn bộ các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch phân khu, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan đến khu vực dự án.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Tập đoàn Xuân Thiện rà soát, xác định lại rõ lộ trình đầu tư của toàn bộ tổ hợp. Phải xác định cụ thể dự án nào làm trước, dự án nào làm sau; hạng mục nào là ưu tiên; hạng mục nào có tính chất nền tảng, tạo điều kiện cho các dự án tiếp theo. Lộ trình phải bảo đảm ba yêu cầu: Đồng bộ về hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực của địa phương và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…