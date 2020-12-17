Màu áo xanh tri thức trẻ đến với bà con đồng bào

Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn KT-QP 92 cùng cán bộ, nhân viên tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân trên địa bàn

Đều đặn mỗi tháng, các đội viên tri thức trẻ TN cùng cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 92 đến từng thôn, bản để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tổ chức khám, chữa bệnh và phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Với kiến thức chuyên môn được trang bị, tri thức trẻ TN đã giúp đồng bào hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nhất là những vấn đề gần gũi với đời sống như hôn nhân, đất đai, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Chị Hồ Thị Chúc ở thôn Pa Rít - Ka Vin, xã A Lưới 4, chia sẻ sau một buổi tuyên truyền: “Hôm nay được mấy em tri thức trẻ TN nói chuyện về Luật Hôn nhân và gia đình, tôi ghi nhớ được nhiều điều bổ ích để áp dụng cho bản thân và chị em trong thôn. Các em nói dễ hiểu, ví dụ cụ thể nên ai cũng chú ý lắng nghe”.

Đội ngũ tri thức trẻ TN còn là cầu nối giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Họ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tư vấn, hướng dẫn người dân triển khai các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đất này, như trồng cây dược liệu, cây ăn quả đặc sản hay chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng tập trung. Những mô hình này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn tạo sự thay đổi tích cực trong tư duy sản xuất.

Theo Đại tá Lưu Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 92, thời gian qua, đơn vị đã tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng cho 100% đội viên tri thức trẻ TN. Chúng tôi phân công từng nhóm phụ trách cụ thể ở các cụm, bản, gắn với từng hộ gia đình để hướng dẫn và triển khai các mô hình kinh tế phù hợp. Nhờ vậy, hiệu quả các chương trình ngày càng rõ nét, người dân dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên làm giàu”.

Gắn bó gần 2 năm ở vùng biên A So, đội viên tri thức trẻ TN Hồ Thị Bé Hoài hiểu rằng, muốn giúp dân trước hết phải thật sự gần dân và hiểu dân. “Chúng em nhận ra rằng để bà con tin và nghe theo, mình phải sống cùng, làm cùng với họ. Từ đó, chúng em lồng ghép việc tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, mạnh dạn áp dụng kỹ thuật mới trong trồng trọt, chăn nuôi”, Hoài chia sẻ. Nhờ những nỗ lực ấy, nhiều hộ gia đình đã chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng, vật nuôi, biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật, hình thành các mô hình vườn - ao - chuồng - rừng đem lại hiệu quả kinh tế.

Không chỉ mang tri thức đến từng bản làng, những trí thức trẻ còn khoác lên mình màu áo blouse trắng để chăm lo sức khỏe cho đồng bào vùng biên. Gần hai năm qua, bác sĩ Lê Thị Giáo, đội viên tri thức trẻ TN Đoàn KT-QP 92 đã trở thành người thân quen của người dân A So. Cùng đồng đội, chị tổ chức nhiều đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.000 lượt người dân; kịp thời cấp cứu nhiều ca bệnh hiểm nghèo giữa điều kiện đi lại khó khăn. “Chúng tôi luôn cố gắng đi từng ngõ, gõ từng nhà để kịp thời cấp cứu, chữa trị, không để bệnh nặng do đường xa cách trở. Mỗi lần thấy bệnh nhân khỏe mạnh, nở nụ cười, tôi càng thấy ý nghĩa về công việc của mình”, bác sĩ Lê Thị Giáo tâm sự.

Ông Quỳnh Kinh, thôn A Chi - Hương Sơn, xã A Lưới 4 cho biết: “Gia đình tôi và bà con ở đây đều nhờ cậy nhiều vào bệnh xá quân dân y. Các bác sĩ, tri thức trẻ TN và cán bộ, nhân viên đơn vị rất tận tình. Những ngày lễ, Tết còn đến thăm hỏi, tặng quà cho hộ khó khăn, ai cũng quý mến”.

Lực lượng tri thức trẻ TN Đoàn KT-QP 92 còn góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lan tỏa tinh thần đoàn kết quân - dân. Họ cùng chính quyền địa phương vận động học sinh đến trường, xây dựng các điểm vui chơi, học tập cho trẻ em vùng cao, mang lại niềm vui và khát vọng cho thế hệ tương lai nơi biên giới.

Đồng chí Trương Toàn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Xã hội, xã A Lưới 4 nhận xét: “Lực lượng tri thức trẻ TN Đoàn KT-QP 92 đã phát huy tốt vai trò xung kích của tuổi trẻ. Các bạn không chỉ giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, mà còn mang đến tri thức cho người dân A So, góp phần vun đắp tình quân dân nơi gian khó”.