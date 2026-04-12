Hơn 400 kình ngư nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”

Các vận động viên nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”

Giải đấu năm nay quy tụ 442 vận động viên đến từ 42 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Các em học sinh tham gia ở 3 nhóm tuổi gồm: lớp 4, 5; lớp 6, 7 và lớp 8, 9. Qua đó, tranh tài tại 12 nội dung cá nhân và 3 nội dung tiếp sức ở các cự ly bơi tự do, bơi ếch từ 25m đến 100m.

Thông qua giải đấu, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi trong học đường. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sinh tồn và chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.