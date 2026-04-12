Hơn 400 kình ngư nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”

ClockChủ Nhật, 12/04/2026 11:29
HNN.VN - Sáng 12/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế tổ chức Giải bơi “Đường đua xanh” lần thứ VI - năm 2026 tại bể bơi của trung tâm.

Các vận động viên nhí tranh tài tại Giải bơi “Đường đua xanh”

Giải đấu năm nay quy tụ 442 vận động viên đến từ 42 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Các em học sinh tham gia ở 3 nhóm tuổi gồm: lớp 4, 5; lớp 6, 7 và lớp 8, 9. Qua đó, tranh tài tại 12 nội dung cá nhân và 3 nội dung tiếp sức ở các cự ly bơi tự do, bơi ếch từ 25m đến 100m.

Thông qua giải đấu, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế hướng tới mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi trong học đường. Qua đó, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ năng sinh tồn và chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Minh Nguyên
 Từ khóa: thanh thiếu nhigiải bơiđường đua xanhHải Vân
Lan tỏa văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi

Sáng 5/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Đoàn phường Vỹ Dạ, Đoàn Trường Du lịch, Đại học Huế và Công ty TNHH Honda Lộc Thịnh tổ chức Ngày hội “Thanh thiếu nhi với văn hóa giao thông” năm 2026.

Trang bị kỹ năng sống, xây dựng “Trường học an toàn”

Sáng 4/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp Ban Thanh niên Công an thành phố, Ban Phụ nữ Công an thành phố và Đoàn phường Vỹ Dạ tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Trường học an toàn”.

