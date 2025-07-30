193 thí sinh xuất sắc tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (bên trái) và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao giải Nhất cho các thí sinh xuất sắc

Trước đó, vào ngày 9/8, Vòng Chung kết hội thi diễn ra tại TP. Huế đã thu hút 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó, tranh tài ở 7 bảng thi gồm: Bảng A (Tiểu học), Bảng B (THCS), Bảng C1 (THPT chuyên), Bảng C2 (THPT không chuyên), Bảng D1 (Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học), Bảng D2 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và Bảng D3 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THPT). Đồng thời, 86 thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toàn cũng bước vào tranh tài tại 3 bảng: M1 (Tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

Kết thúc cuộc tranh tài, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 142 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về 6 thí sinh/nhóm thí sinh với phần thưởng gồm: Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tiền mặt. Bên cạnh đó, các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cũng được trao cho các cá nhân có thành tích tốt khác.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội; giải Nhì cho đoàn Ninh Bình và giải Ba cho đoàn An Giang.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là hoạt động truyền thống được Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức trong 31 năm qua. Đến nay, Hội thi là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp các em học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ. Đây là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.