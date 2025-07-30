  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 10/08/2025 13:40

193 thí sinh xuất sắc tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

HNN.VN - Ngày 10/8, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải tại TP. Huế. Tham dự, có ông Nguyễn Chí Tài, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tổ chức Hội thi.

Học sinh Quốc Học - Huế giành giải Nhất khu vực miền Trung tại Hội thi tin học trẻ toàn quốcTrao giải sản phẩm Sáng tạo công nghệ thông tin dành cho học sinh, sinh viênCơ hội “Du học Hoa Kỳ”Hơn 160 thí sinh tranh tài tại Hội thi Tin học trẻ

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Chí Tài (bên trái) và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (bên phải) trao giải Nhất cho các thí sinh xuất sắc 

Trước đó, vào ngày 9/8, Vòng Chung kết hội thi diễn ra tại TP. Huế đã thu hút 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua đó, tranh tài ở 7 bảng thi gồm: Bảng A (Tiểu học), Bảng B (THCS), Bảng C1 (THPT chuyên), Bảng C2 (THPT không chuyên), Bảng D1 (Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học), Bảng D2 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và Bảng D3 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THPT). Đồng thời, 86 thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toàn cũng bước vào tranh tài tại 3 bảng: M1 (Tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

Kết thúc cuộc tranh tài, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng 142 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về 6 thí sinh/nhóm thí sinh với phần thưởng gồm: Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tiền mặt. Bên cạnh đó, các giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cũng được trao cho các cá nhân có thành tích tốt khác.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội; giải Nhì cho đoàn Ninh Bình và giải Ba cho đoàn An Giang.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là hoạt động truyền thống được Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức trong 31 năm qua. Đến nay, Hội thi là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp các em học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ. Đây là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
 Từ khóa:
trao giảihội thitin họctrẻtoàn quốcTp. Hồ Chí Minhlần thứ 31
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, Đoàn công tác Bộ quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu và Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức dâng hương, dâng hoa và báo công tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế.

Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trần Lê Thiện Nhân, học sinh Quốc Học - Huế đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế 2025

Tham gia Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IphO) lần thứ 55 được tổ chức tại Paris, Cộng hòa Pháp, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 5 học sinh dự thi và đều đoạt huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng (HCV) và 4 Huy chương Bạc (HCB). Trần Lê Thiện Nhân, học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đoạt HCB.

Trần Lê Thiện Nhân, học sinh Quốc Học - Huế đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top