Tập huấn chính sách dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tư vấn chăm sóc sức khỏe trẻ em cho người dân vùng cao

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những chủ trương, chính sách mới về dân số và phát triển trong tình hình mới, trong đó tập trung vào các vấn đề đang được quan tâm như mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Nội dung tập huấn cũng đề cập đến công tác phòng, chống ung thư vú, ung thư cổ tử cung, qua đó góp phần trang bị thêm kiến thức cần thiết cho đội ngũ cán bộ, thành viên các câu lạc bộ và công đoàn cơ sở trong quá trình tuyên truyền, vận động tại cộng đồng.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, hội nghị thông tin về công tác phối hợp giữa Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố với các sở, ban, ngành và địa phương trong triển khai các hoạt động về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Thông qua hoạt động tập huấn, Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, thành viên các câu lạc bộ và công đoàn cơ sở; đồng thời tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác dân số và chăm sóc sức khỏe sinh sản. Qua đó, góp phần đưa các chủ trương, chính sách về dân số đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và thực hiện các nhiệm vụ dân số trên địa bàn thành phố.