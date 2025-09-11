Xứng tầm đô thị động lực phía nam thành phố

Đoạn Quốc lộ 1A đi qua phường Phú Bài

Chuyển mình

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, các phường Thanh Thủy, Phú Bài, Hương Thủy là vùng đất cách mạng, nơi xảy ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt giữa ta và địch để lại hậu quả nặng nề. Hơn 2.500 liệt sĩ, 253 Mẹ Việt Nam anh hùng, 17 anh hùng lực lượng vũ trang, hơn 6.000 người được tặng huân - huy chương kháng chiến… là con số minh chứng cho sự hy sinh, chiến đấu kiên cường của Nhân dân Hương Thủy (cũ).

Sau ngày đất nước thống nhất, Đảng, chính quyền và Nhân dân các phường Thanh Thủy, Phú Bài, Hương Thủy đồng lòng, chung sức khắc phục hậu quả chiến tranh. Những vùng đất hoang hóa do đạn bom được người dân dần phục hồi, khai canh sản xuất, trồng lúa và hoa màu, trồng rừng kinh tế. Với lợi thế có Quốc lộ 1A ngang qua, có sân bay Phú Bài, người dân tận dụng, khai thác phát triển kinh doanh đa dịch vụ. Các cấp, ban ngành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động... Hạ tầng đô thị cũng như đời sống Nhân dân của các phường từ đó từng bước được đầu tư khang trang.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy, bà Hồ Vũ Ngọc Lợi trao đổi, đô thị phường Thanh Thủy cũng như các phường có sự đầu tư, chuyển biến mạnh khoảng 10 năm nay. Trong đó, chỉ tính riêng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn phường đã đầu tư xây dựng gần 180 công trình với tổng mức đầu tư trên 412 tỷ đồng. Nhiều công trình được xây dựng, đầu tư cải tạo và nâng cấp đem lại diện mạo mới trong việc chỉnh trang đô thị của phường.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng được phường Thanh Thủy quan tâm xây dựng đồng bộ, đặc biệt là kết cấu, hệ thống giao thông được nâng cấp, sửa chữa phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của Nhân dân. Trên địa bàn phường có hơn 63km đường giao thông, đường kiệt được thảm nhựa, bê tông với tổng kinh phí gần 93 tỷ đồng. Các công trình cơ bản được thực hiện đúng tiến độ và nhanh chóng đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành, phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật công trình.

Tại phường Phú Bài, những năm gần đây cũng tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn thiện một bước về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đem lại diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp. Kết quả đó là nhờ phường Phú Bài huy động được nhiều nguồn lực và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của thành phố trong việc đầu tư nâng cấp mạng lưới giao thông đô thị.

Ngoài ra, các tuyến giao thông đối ngoại kết nối với các phường, vùng lân cận đi qua địa bàn cũng được đầu tư, như: đường Tố Hữu đi sân bay Phú Bài, mở rộng kết nối đường Trưng Nữ Vương với Nam Cao, Lê Chân, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ và tuyến nội thị như Sóng Hồng, Thủy Phù - Phú Sơn, cầu qua sông Phù Bài…

Đô thị xanh, giàu bản sắc

Trước yêu cầu mới, phường Phú Bài đang tích cực khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư, tái định cư theo hướng đồng bộ, hoàn chỉnh và hiện đại. Đô thị dọc đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng và Trưng Nữ Vương được quy hoạch bài bản và kết hợp phát triển hạ tầng thương mại, xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác... Đáng chú ý, tập trung đầu tư hoàn thành dự án thoát nước khu vực Thủy Phù và Phú Bài (cũ), trong đó tập trung hoàn thành dự án kênh Đông Nam khu công nghiệp, xây dựng cửa xả số 1, 3, cải tạo sông Phù Bài và đập Cam Thu, xây dựng hệ thống thoát nước qua Quốc lộ 1A, kênh thoát nước từ đập Cam Thu đến hạ lưu cầu Phù Bài.

Phường cũng ưu tiên nguồn lực để chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng giao thông nhằm đảm bảo kết nối đô thị phường và các đô thị khác trên toàn thành phố. Đồng thời, đầu tư xây dựng công viên, khu dân cư hiện đại, đảm bảo mỹ quan và an ninh trật tự, xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển của toàn phường. Các lợi thế về giao thông, sân bay, khu công nghiệp, khu đô thị mới được phát huy để đẩy mạnh phát triển công nghiệp và các loại hình thương mại - dịch vụ về tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, vận tải... Dịch vụ thương mại tổng hợp, hệ thống chợ, siêu thị, nhà hàng, khách sạn dọc các trục đường chính của phường… được đầu tư nâng cao chất lượng.

Ông Ngô Văn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Thủy thông tin, phường đang triển khai quy hoạch, chỉnh trang phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng, nông thôn mới. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phường tập trung thành lập và hoàn thành các quy hoạch phân khu trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung đạt 100%, quy hoạch phân khu đô thị đạt 100%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Thủy Hồ Vũ Ngọc Lợi cho hay, phường tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ và hoàn thiện một bước về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại. Theo đó, phường tranh thủ huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống kết cấu đô thị, kết hợp quản lý xây dựng theo quy hoạch đã được thành phố phê duyệt. Đoạn đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài qua địa bàn phường, đường Khúc Thừa Dụ, Tôn Thất Sơn được đầu tư xây dựng hoàn thành, kết hợp đầu tư nâng cấp các khu đô thị đã đưa vào khai thác.

Thanh Thủy cùng với các phường khác đang tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, đầu tư và kêu gọi đầu tư các dự án hạ tầng đô thị, các khu dân cư theo hướng đồng bộ và hoàn chỉnh về hạ tầng để đấu giá thu ngân sách, chỉnh trang đô thị và phục vụ tái định cư. Thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án đã được quy hoạch và tranh thủ vốn hỗ trợ của các cấp để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị.

Để góp phần tạo diện mạo đô thị mới, hiện đại, văn minh, các phường tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận chủ trương hiến đất, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ để mở rộng kiệt, hẻm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và xây dựng các tuyến kiệt khang trang, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng và mỹ quan đô thị.