Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và 789 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ cả nước cùng dự.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ cả nước đã phát huy truyền thống, đoàn kết; chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn và đạt kết quả quan trọng, toàn diện trong phong trào phụ nữ và công tác hội.

Vai trò, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của phụ nữ được phát huy; phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; nhất là, phong trào thi đua “xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc trọng thể.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu rõ, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội có nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, sáng tạo, khởi nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng gia đình hạnh phúc; công tác an sinh xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả…

“Với tinh thần “Đoàn kết-Bản lĩnh-Nhân ái-Sáng tạo-Phát triển”, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới và khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, khát vọng cống hiến của cán bộ, Hội viên và các tầng lớp phụ nữ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn thể hiện lòng yêu nước, đức hy sinh, tinh thần kiên trung, nhân hậu, sáng tạo và khát vọng vươn lên. Phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Trong nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng phụ nữ Việt Nam và các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực cùng cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng Đảng, Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ tiếp tục được nâng lên; vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương về những kết quả, công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội còn những hạn chế, khó khăn như trong báo cáo đã nêu: Chất lượng hoạt động ở một số cơ sở Hội chưa cao; phương thức tập hợp phụ nữ trong khu công nghiệp chưa theo kịp với sự thay đổi nhanh của thực tiễn; việc tham gia bảo vệ và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em chưa kịp thời, hiệu quả… Đây là những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận, có biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước.

Đồng tình với 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI và Đại hội phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Hội cần quan tâm có các giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời cho phụ nữ; thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.

Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hằng ngày.

Hội cần tăng cường giáo dục và giữ gìn các giá trị tốt đẹp của gia đình, kỹ năng làm mẹ, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhất là an toàn trên môi trường mạng. Kết quả hoạt động của Hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh với các đại biểu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới.

Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, bảo đảm không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức Hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở Hội, cán bộ Hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần.

Cùng với đó, xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập. Hội cần phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào “Bình dân học vụ số”; mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Đồng thời, mỗi phụ nữ chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, để hoàn thiện bản thân, vun đắp hạnh phúc gia đình, tham gia tích cực vào đời sống xã hội.

"Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động của Hội theo hướng chuyên nghiệp, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh hành chính hóa; tăng cường phối hợp, liên thông hoạt động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nêu rõ công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các cấp cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cấp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời mong rằng, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ mới đoàn kết, nêu cao phẩm chất, sức sáng tạo năng lực, uy tín, trách nhiệm cao để lãnh đạo phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 111 Ủy viên đã ra mắt.

Trước đó, chiều 17/6, đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu ba Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: bà Trần Lan Phương, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII; bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Cũng tại hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt đã biểu quyết Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV gồm 25 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 24 ủy viên, 1 vị trí sẽ được kiện toàn theo quy định.

https://nhandan.vn/khai-mac-trong-the-dai-hoi-dai-bieu-phu-nu-toan-quoc-lan-thu-xiv-post969836.html?gidzl=T6OWTW9pqrnsUobs3MpLN7zw9dGIQzHHD2ahBaKxr50rUorq4cJLMs5xV7D0Quy8EtHtSJP39iiT1dFUNW