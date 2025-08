Nghĩa tình với người dân nước bạn Lào

Thiếu tá QNCN Trần Gia Đại Hải thăm, khám sức khỏe cho người dân Lào

Thiếu tá QNCN Trần Gia Đại Hải được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào để đưa về nước. Ngoài việc thường xuyên bảo đảm, chăm sóc tốt sức khỏe cho cho cán bộ, nhân viên trong Đội QT192 để thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Hải đã tích cực cùng với anh em quân y của Đội QT192 tổ chức các đợt khám, cấp thuốc, tư vấn sức khỏe miễn phí cho bà con nhân dân ở các bản, làng khi Đội QT192 hành quân đến thực hiện nhiệm vụ.

Vào khoảng đầu tháng 12/2024, hơn 10 cán bộ, nhân viên Đội QT192 đến bản Khanoong Khet Nay, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan (Lào) để tìm kiếm thông tin về mộ liệt sĩ. Sau khi đến bản, cán bộ, nhân viên trong Đội QT192 đang hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của người dân thì Thiếu tá Hải nhìn thấy em Bun My, 15 tuổi, người trong bản có bàn tay phải bị phù nề, sưng tấy, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng và hoại tử.

Trong lúc quay máy cày để làm nương, em bị tay quay đánh bật vào bàn tay, gây chấn thương rất dài và sâu. Gia đình đã đưa Bun My đi thăm khám, điều trị, xin thuốc uống tại trạm y tế nhưng không khỏi. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân và thăm khám cặn kẽ, Thiếu tá Hải báo cáo chỉ huy Đội QT192 để xin điều trị vết thương giúp Bun My. Sau gần một tháng điều trị tích cực, bàn tay phải Bun My đã khỏi hoàn toàn. Cảm động trước hành động và việc làm ý nghĩa của Thiếu tá Hải, gia đình em Bun My vui mừng rơi nước mắt, gửi lời cảm ơn Thiếu tá Hải và cán bộ, nhân viên Đội QT192...

Khi Đội QT192 hành quân về bản Tựu, huyện Lã Mam, tỉnh Sêkông để tổ chức tìm kiếm thông tin liệt sĩ, Thiếu tá Hải gặp thêm một trường hợp tương tự giống em Bun My, đó là ông Phò Phẹt, Trưởng bản Tựu. Mấy ngày trước đó khi đi phát quang nương rẫy, do sơ suất nên ông Phò Phẹt đã bị dao cắt vào cẳng chân trái gây ra vết thương sâu rộng. Dù ông đã đi thăm khám và uống thuốc, nhưng do vết thương sâu, lại bị nhiễm trùng nên gây lở loét, chân phù nề khiến ông không thể di chuyển được...

Sau gần 20 ngày được Thiếu tá Hải khám và điều trị tích cực, cẳng chân của ông Phò Phẹt đã khỏi hẳn, đi lại làm việc bình thường. Ông Phò Phẹt nghẹn ngào ôm Hải bịn rịn: "Nếu không có bộ đội quân y Việt Nam đến giúp bố, chân bố có thể phải bị cắt cụt, bố cảm ơn chú Hải và anh em bộ đội Việt Nam".

Thiếu tá QNCN Trần Gia Đại Hải chia sẻ: Người dân các bản, làng xa xôi của nước bạn đời sống còn khó khăn, đường sá đi lại không thuận tiện, nên khi ốm đau, chủ yếu là điều trị theo cách dân gian dùng lá cây rừng giã nhỏ để đắp, bôi, không có thuốc uống và điều trị dứt điểm, có những vết thương nặng rất nguy hiểm... Khi chúng tôi cơ động về các bản, làng để tìm kiếm thông tin liệt sĩ, anh em quân y thường đến các gia đình có người đau, ốm để thăm khám và phát thuốc. Người đau nặng thì sẽ tiến hành điều trị, hoặc dùng xe của Đội QT192 giúp đỡ đưa người bệnh lên bệnh viện tỉnh, huyện để khám, điều trị...

Thượng tá Trần Dũng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đội QT192, Bộ CHQS thành phố thông tin: Trong mùa khô 2024 - 2025, khi hành quân sang đất bạn Lào để tìm kiếm, quy tập HCLS, cán bộ, nhân viên Đội QT192 thực hiện nghiêm các quy định của nước sở tại. Tranh thủ ngày nghỉ, cán bộ, nhân viên Đội QT192 đã làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân các bản, làng của nước bạn; trong đó cử lực lượng quân y tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 500 lượt người dân của hai tỉnh Salavan và Sêkông, tiến hành điều trị và chữa khỏi bệnh cho hàng chục trường hợp.

Thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, nhân viên trong Đội QT192 đã góp phần thắt chặt hơn tình cảm giữa cán bộ, nhân viên của Đội QT192 với nhân dân các bản, làng của nước bạn. Bà con xem anh em trong Đội QT192 như người nhà, tạo điều kiện về nơi ăn, nghỉ, chia sẻ từng bó rau rừng; đặc biệt giúp đỡ dẫn đường để Đội QT192 đi tìm kiếm mộ liệt sĩ. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào, mùa khô 2024 - 2025, Đội QT192 đã tìm kiếm, cất bốc được 10 HCLS để đưa các bác, các chú về với quê hương Việt Nam.