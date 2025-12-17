SEA Games 33: 'Ngày mưa vàng' lịch sử của Thể thao Việt Nam

Tuyển Việt Nam giành HCV môn Bóng ném nữ ở SEA Games 33. Ảnh: TTXVN phát

Ngày thi đấu thứ 8 của Thể thao Việt Nam khởi đầu đầy hứng khởi với môn Đua thuyền, khi mang về 3 HCV. Tay chèo Hồ Thị Duy (sinh năm 2006) tỏa sáng ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, trong khi cặp VĐV Hoàng Văn Đạt – Nguyễn Phú và bộ tứ Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ lần lượt đăng quang ở các nội dung đôi nam và thuyền bốn nữ.

Ở môn Bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục là tâm điểm khi giành HCV nội dung 25m súng ngắn cá nhân nữ, nâng tổng số HCV của cô tại SEA Games 33 lên 4 tấm, trong đó có những thành tích phá kỷ lục đại hội. Trước đó, Thu Vinh cùng Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang đã giành HCV nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ, khẳng định sức mạnh vượt trội của Bắn súng Việt Nam.

Chiều 17/12 chứng kiến “cơn địa chấn” từ môn Vật, khi các đô vật Việt Nam giành liên tiếp 3 HCV chỉ trong ít phút. Nguyễn Công Mạnh (hạng 77kg) mở màn, trước khi Nghiêm Đình Hiếu (87kg) và Nguyễn Minh Hiếu (97kg) lần lượt bước lên bục cao nhất, hoàn tất cú “hat-trick” vàng ấn tượng cho đội tuyển Vật Việt Nam.

Ở Pencak Silat, Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến mang về 2 HCV, trong đó Duy Tuyến bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng 90kg với chiến thắng áp đảo. Môn Muay cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi hai nữ võ sĩ Nguyễn Thị Phương Hậu (60kg) và Nguyễn Thị Chiều (57kg) xuất sắc đánh bại các đối thủ Thái Lan để giành HCV.

Đấu kiếm Việt Nam có một ngày thi đấu mỹ mãn với 2 HCV, nhờ công Nguyễn Phước Đến (kiếm 3 cạnh cá nhân nam) và Nguyễn Xuân Lợi (kiếm chém cá nhân nam), khẳng định vị thế hàng đầu khu vực.

Ở Cử tạ, lực sĩ Trần Đình Thắng giải “cơn khát vàng” khi đăng quang hạng cân trên 89kg nam, vượt qua đối thủ Thái Lan với tổng cử 366kg đầy kịch tính.

Trong khi đó, đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan ở trận chung kết để đoạt HCV, còn đội tuyển nam nhận HCB sau trận đấu căng thẳng với chính đối thủ này.

Tuy nhiên, cũng có một tiếc nuối không nhỏ ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường và đầy nỗ lực, song chưa thể bảo vệ thành công tấm HCV trong loạt đá luân lưu định mệnh còn trong thời gian thi đấu chính thức bị từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ do trợ lý trọng tài nhận định sai về tình huống việt vị. Trước đối thủ Philippines sở hữu thể hình và sức mạnh vượt trội, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi, tạo ra thế trận không hề lép vế và chiến đấu đến những phút cuối cùng. Dù không bước lên bục cao nhất, tấm HCB vẫn là kết quả đáng trân trọng, phản ánh bản lĩnh và chiều sâu của bóng đá nữ Việt Nam, đồng thời tiếp thêm động lực để đội tuyển hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới.

Bảng xếp hạng huy chương tính đến 22h30 ngày 17/12:

1. Thái Lan: 185 HCV, 120 HCB, 79 HCĐ

2. Indonesia: 72 HCV, 85 HCB, 94 HCĐ

3. Việt Nam: 64 HCV, 69 HCB, 94 HCĐ

4. Singapore: 46 HCV, 42 HCB, 63 HCĐ

5. Malaysia: 41 HCV, 45 HCB, 106 HCĐ

6. Philippines: 38 HCV, 55 HCB, 120 HCĐ

7. Myanmar: 3 HCV, 19 HCB, 34 HCĐ

8. Lào: 2 HCV, 9 HCB, 21 HCĐ

9. Brunei: 1 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ

10. Timor Leste: 3 HCĐ.