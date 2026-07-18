Để tăng lương cơ sở thực sự nâng chất lượng an sinh

Lao động tìm hiểu chính sách việc làm tại sàn giao dịch việc làm.

Theo BHXH TP. Huế, năm 2025, toàn thành phố có 169.270 người tham gia BHXH, trong đó 143.163 người tham gia BHXH bắt buộc và 26.107 người tham gia BHXH tự nguyện. Với số lượng người tham gia lớn, việc điều chỉnh lương cơ sở và tăng mức trần đóng BHXH sẽ tác động trực tiếp đến người lao động và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Anh Nguyễn Văn Nhân, công chức ở phường Kim Trà chia sẻ: “Khoản thu nhập tăng thêm tuy không quá lớn nhưng cũng giúp gia đình giảm bớt áp lực chi tiêu. Điều chúng tôi mong nhất không chỉ là lương tăng mà giá cả thị trường được giữ ổn định. Nếu thu nhập tăng nhưng chi phí sinh hoạt cũng tăng theo thì phần cải thiện sẽ không còn nhiều”.

Việc nâng mức trần đóng BHXH cũng mang lại nhiều lợi ích lâu dài. Đối với người lao động có thu nhập cao, mức đóng tăng sẽ là cơ sở để tính hưởng lương hưu và nhiều chế độ BHXH tương xứng hơn khi đủ điều kiện. Đồng thời, một số khoản trợ cấp, chế độ an sinh được tính theo mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng, góp phần nâng cao mức bảo đảm đời sống cho người thụ hưởng.

Điều chỉnh mức trần đóng BHXH đồng nghĩa với chi phí sử dụng lao động tăng lên, nhất là đối với những đơn vị có nhiều lao động hưởng mức lương cao. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng, đây là khoản chi cần thiết để bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người lao động. Ông Trần Đại Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thịnh Phát cho biết: Công ty có 20 lao động. Chi phí đóng BHXH sẽ tăng sau khi mức lương cơ sở và trần đóng BHXH được điều chỉnh, song doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án tài chính để thực hiện đúng quy định. Cũng theo ông Nghĩa, trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, điều doanh nghiệp mong muốn là các chính sách được triển khai ổn định, thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động.

Một vấn đề khác cần được quan tâm là tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH. Theo BHXH TP. Huế, tính đến ngày 31/5/2026, toàn địa bàn còn 171 đơn vị chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 376,8 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,54% tổng số phải thu. Con số này cho thấy, việc thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn vẫn còn những khoảng trống cần khắc phục. Khi doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng BHXH, người chịu thiệt đầu tiên chính là người lao động vì có thể bị ảnh hưởng đến việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp hay khám chữa bệnh bằng BHYT.

Thực tế, việc tăng lương cơ sở và nâng trần đóng BHXH chỉ phát huy ý nghĩa khi đi đôi với việc nâng cao kỷ cương trong thực thi chính sách. Cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động nắm vững các quy định mới, ngành BHXH cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng hoặc đóng không đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng cơ sở dữ liệu và các nền tảng số trong giải quyết chế độ BHXH sẽ giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

Điều chỉnh lương cơ sở và nâng mức trần đóng BHXH là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách chính sách tiền lương và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội. Khi chính sách được thực hiện nghiêm túc, quyền lợi của người lao động được bảo đảm và thị trường được giữ ổn định, những điều chỉnh về tiền lương và BHXH mới thực sự phát huy ý nghĩa, góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội.