Sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư sau sắp xếp

Các trụ sở dôi dư ở địa phương đang tạm giao cho cấp phường, xã, nơi có tài sản quản lý

Yêu cầu từ thực tiễn

Tại Kỳ họp thứ 10, HĐND TP. Huế khóa VIII, trong nhiều kiến nghị mà cử tri gửi đến, cử tri phường Kim Long đã đề nghị các cơ quan liên quan sớm có phương án điều chỉnh công năng hoặc bàn giao trụ sở cũ Công an phường Kim Long tại số 72 đường Kim Long cho địa phương quản lý, sử dụng hiệu quả.

Kiến nghị của cử tri phường Kim Long đã được UBND TP. Huế trả lời trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 11 mới đây. Lãnh đạo UBND TP. Huế cho biết, trụ sở làm việc Công an phường Kim Long tại số 72 đường Kim Long đã được Bộ Tài chính chuyển giao cho địa phương quản lý theo Quyết định số 2108/QĐ-BTC ngày 2/10/2023. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) đã tiếp nhận và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế (cũ) quản lý theo Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 31/10/2023.

Trong bối cảnh sắp xếp lại công an cấp xã theo mô hình CQĐP2C, hiện nay, Công an TP. Huế vẫn đang sử dụng khu nhà, đất này để lưu giữ tài sản phục vụ công tác chuyên ngành. Do đó, việc bàn giao tài sản trên thực địa chưa thể thực hiện ngay.

Theo Công an thành phố Huế, sau khi hoàn thành việc tiếp nhận, tái bố trí các trụ sở của chính quyền cấp xã để sắp xếp trụ sở cho công an cấp xã, đơn vị sẽ chính thức bàn giao lại tài sản cho UBND thành phố. Lộ trình này là cần thiết về mặt nghiệp vụ, song cũng đặt ra yêu cầu phải sớm có phương án sử dụng tiếp theo, tránh để tài sản công bị “đóng băng”, xuống cấp hoặc gây lãng phí.

Thực tế, câu chuyện trụ sở cũ Công an phường Kim Long chỉ là một lát cắt trong bức tranh tổng thể của thành phố sau sắp xếp ĐVHC. Việc phát sinh trụ sở dôi dư là hệ quả tất yếu của quá trình tinh gọn bộ máy, tổ chức CQĐP2C - một chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết.

Theo thống kê, trên địa bàn TP. Huế có 401 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Trong đó, 248 cơ sở thuộc diện xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai; 153 cơ sở là nhà, đất dôi dư phát sinh trực tiếp sau sắp xếp. Đến nay, thành phố đã xử lý được 48 cơ sở bằng nhiều hình thức như điều chuyển cho các cơ quan tư pháp, đơn vị sự nghiệp; tạm bàn giao cho Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường để bố trí lại mạng lưới hoạt động chuyên môn.

Hiện còn 105 cơ sở nhà, đất dôi dư đang tạm giao cho UBND các phường, xã nơi có tài sản quản lý, chờ phương án xử lý. Ngoài ra, phần lớn quỹ nhà, đất còn lại đang được các ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát, lập phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kêu gọi đầu tư hoặc khai thác ngắn hạn theo các nghị định, quyết định mới của Chính phủ và UBND thành phố, hướng đến mục tiêu vừa chống lãng phí, vừa tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tạo nguồn lực cho phát triển

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của UBND thành phố Huế, lãnh đạo thành phố cho biết, UBND thành phố đã giao Sở Tài chính chủ trì rà soát toàn bộ quỹ trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư, phân loại và tham mưu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công theo đúng quy định pháp luật.

Trên cơ sở Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các chỉ đạo của Trung ương, trong năm 2025, thành phố đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc sắp xếp, quản lý và xử lý tài sản công dôi dư. Từ nghị quyết của HĐND thành phố về thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi liên quan đến tài sản công, đến các quyết định của UBND và Chủ tịch UBND thành phố về tiêu chuẩn, định mức sử dụng, phân cấp quản lý tài sản công… đều được ban hành kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra sau sắp xếp bộ máy.

Song song đó, các phương án sắp xếp trụ sở làm việc, xe ô tô, máy móc thiết bị cho chính quyền cấp xã mới cũng đã được UBND thành phố phê duyệt và triển khai. Về cơ bản, tài sản được giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm hoạt động của bộ máy hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, đối với các trụ sở có quy mô lớn, vị trí nằm ở khu vực trung tâm, sau khi hoàn thành quy hoạch phân khu sẽ xây dựng phương án khai thác, đấu giá theo đúng quy định nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Còn đối với các trụ sở tại xã, phường, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, những lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu dân sinh và chất lượng sống của người dân.