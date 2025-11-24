Thứ Bảy, 20/12/2025 09:13 (GMT+7)
Bức tranh chuyển đổi số báo chí: Cả nước có 33 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc
177/778 cơ quan báo chí thực hiện đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.
Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố kết quả đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2025.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết số 18/NQ-TW (tính đến tháng 11/2025), cả nước có 778 cơ quan báo chí, 177/778 cơ quan báo chí thực hiện đánh giá.
Kết quả có 33 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc, 57 cơ quan báo chí đạt mức tốt, 31 cơ quan báo chí đạt mức khá, 9 cơ quan báo chí đạt mức trung bình và 47 cơ quan báo chí đạt mức yếu./.
Theo vietnamplus.vn