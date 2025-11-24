Bức tranh chuyển đổi số báo chí: Cả nước có 33 cơ quan báo chí đạt mức xuất sắc

Xây dựng lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nhằm đối phó với âm mưu xâm lược kiểu mới của thực dân Pháp, theo chỉ đạo của Trung ương và sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Thừa Thiên, ngày 5/9/1945, tại Cố đô Huế, Chi đội Giải phóng quân Trần Cao Vân được thành lập. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế ngày nay.