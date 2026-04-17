Quân khu 4 đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ duyệt đội Danh dự Quân khu 4

Dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các UVTW Đảng: Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Huế.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu trình bày báo cáo thành tích đón nhận danh hiệu Anh hùng nhân dân của LLVT Quân khu 4. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba. Toàn Quân khu có 1.047 tập thể và 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 16.065 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều đồng chí cán bộ đã phát triển thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội, làm rạng ngời truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu.

Ngày 13/2/2026, Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để LLVT Quân khu vững bước, viết tiếp trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng, biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong hơn 80 năm qua. Đồng chí khẳng định, phần thưởng cao quý mà LLVT Quân khu 4 đón nhận hôm nay là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Quân khu, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với một lực lượng đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, đã sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt làm rạng danh đất nước. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Quân khu 4 đã có nhiều đóng góp quan trọng, lập nhiều chiến công góp phần thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, LLVT Quân khu 4 luôn là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương, nhất là trong các tình huống thiên tai, dịch bệnh...

Đồng chí Lê Minh Hưng yêu cầu LLVT Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “Thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với đó, Quân khu phải chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố vững chắc thế trận lòng dân; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và LLVT Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ đến dự, trao tặng danh hiệu cao quý và chỉ đạo sâu sắc, đây là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin, ý chí để LLVT Quân khu 4 phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng, địa phương; khẳng định LLVT Quân khu 4 luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vững mạnh. Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân là niềm tự hào và động lực để Quân khu tiếp tục đoàn kết, đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.