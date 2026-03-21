Trên thao trường nắng gió

Thượng tá Lê Khắc Giáp biểu dương sự nỗ lực của chiến sĩ mới trên thao trường

Rèn luyện bản lĩnh

5 giờ 30, khi cảnh vật vẫn còn ngái ngủ trong tiết trời lành lạnh sau trận mưa lớn đêm qua, trên thao trường Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã “nóng bỏng” những loạt bắn đầu tiên, tiếng súng vang vọng dội vào vách núi. Tân binh từ vị trí xuất phát đến vị trí nhận đạn, lắp đạn, chờ và vào vị trí bắn đều răm rắp, tập trung cao độ. Tại vị trí bắn, dưới sự hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ, chiến sĩ thực hiện các thao tác trong quá trình bắn một cách bình tĩnh, tự tin, chính xác, đảm bảo an toàn.

Đó là buổi bắn tập phân đoạn 3 với bia số 8 (đứng bắn) của 120 chiến sĩ mới sau hai tháng huấn luyện nghiêm ngặt và đã trải qua hai phân đoạn bắn tập bia số 4 (nằm bắn) và bia số 7 (quỳ bắn). Đây là phân đoạn khó nhất trong bắn súng tiểu liên AK bài 1, bởi các yếu tố: Trọng tâm cao và thiếu điểm tỳ vững chãi, diện tích mục tiêu nhỏ, mục tiêu ẩn hiện, đòi hỏi độ chính xác cao hơn khi ngắm, sự tự tin, phản xạ nhanh.

Bất chợt trời lại đổ mưa, nhưng toàn bộ thao trường vẫn không hề xao lãng dù chỉ tích tắc. Trong màn mưa, ai nấy vẫn đứng nghiêm tại vị trí, các loạt bắn vẫn tiếp tục. Xen lẫn giữa tiếng súng là khẩu lệnh dõng dạc của người chỉ huy cùng các động tác thực hiện dứt khoát của các chiến sĩ; tiếng vỗ tay cùng nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt mồ hôi quyện nước mưa khi chỉ huy công bố kết quả cao.

Tâm trí tôi hiển hiện hình ảnh buổi chiều hôm ấy, khi chiến sĩ mới đang thực hiện hành quân theo lệnh báo động, đội hình đang di chuyển khẩn trương trên cung đường đồi dốc, cơn mưa giông bất ngờ ập xuống, sau loạt sấm chớp đì đùng. Súng đeo vững vàng trước ngực, trên vai nặng trĩu ba lô tư trang, quân phục đẫm ướt, những bước chân không hề chững lại, đoàn quân vẫn tiến về phía trước.

Đó chính là bản lĩnh của người chiến sĩ đã được tôi luyện từ vô vàn gian khổ trên thao trường, nhất là trong thời tiết nắng gay gắt, nhiều lúc thở không ra hơi, mồ hôi thành dòng cay xè mắt, chảy xuống súng. Họ trưởng thành qua mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi bài huấn luyện từ cấp độ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ những buổi tập thể lực, những đêm choàng dậy giữa khuya, lúc đang say giấc ngủ, chỉ trong 1 phút 30 giây đã phải nai nịt gọn ghẽ, tập trung giữa sân đơn vị, khi nghe tiếng còi báo động kiểm tra quân số, báo động chiến đấu hoặc báo động hành quân.

Huấn luyện trên thao trường

Trên gương mặt Thượng tá Lê Khắc Giáp, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố Huế và Trung tá Lê Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, dấu vết căng thẳng dần thay bằng cảm xúc vui mừng xúc động, khi chiến sĩ mới kiên định vượt qua khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản lĩnh, kiến thức học tập tôi luyện được là nền tảng vững chắc, “vốn liếng” quý giá để khi nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới, những lớp tân binh phát huy tinh thần tuổi trẻ, cùng đồng đội xây dựng sức mạnh của lực lượng BĐBP, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Trưởng thành từ yêu thương

Trong ánh mắt Lê Thanh Đức, Nguyễn Văn Quốc Khánh, Trần Công Vũ, Nguyễn Chí Phương, những tân binh đã đạt loại khá, giỏi trong những bài tập bắn trên thao trường, là niềm vui xen lẫn xúc động khó tả. “Tôi đã luyện tập được những điều mà mình từng nghĩ sẽ khó có thể làm được”, Đức nhớ lại những năm tháng trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, được cưng chiều mọi thứ, bạn chỉ biết đến việc học, không đụng vào việc nhà, ăn, ngủ, sinh hoạt không nề nếp…

Hình ảnh những người lính kiên cường trong thiên tai, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân, đã soi rọi vào tâm hồn người sinh viên năm thứ hai Học viện Âm nhạc Huế khát khao thay đổi bản thân, bước vào quân ngũ, trở thành đồng đội của những thế hệ cha anh. Vậy là Đức quyết định “xếp bút nghiên”, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ đối với quê hương, đất nước.

“Vượt nắng thắng mưa” huấn luyện

Đối với Đức và toàn bộ 120 chiến sĩ mới, những ngày đầu đến với “ngôi nhà chung” Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động hết sức khó khăn để hòa nhịp cuộc sống quân ngũ với kỷ luật nghiêm răm rắp, từ giờ giấc ăn ngủ, sinh hoạt, luyện tập thể lực, tăng gia sản xuất, luyện tập trên thao trường dưới nắng, trực gác lúc 2 - 3 giờ sáng… Thế nhưng chỉ sau hai tháng, mỗi tân binh đã thay đổi, trưởng thành, ai cũng rắn rỏi, khỏe mạnh, mỗi ngày càng thuần thục huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cũng giỏi trồng rau, chăm lợn, xây dựng công trình nhỏ… để trở thành lực lượng nòng cốt tuổi trẻ BĐBP thành phố sẵn sàng nhận lệnh giúp địa phương, người dân trên hai tuyến biên giới, xây dựng, sửa chữa các công trình công cộng, những ngôi nhà đại đoàn kết, dựng thêm những tuyến đường cờ Tổ quốc…

Kể quá trình bước những bước chân trưởng thành như thế, tân binh xúc động nói nhiều về sự quan tâm chu đáo, tỉ mỉ, tình yêu thương của các cấp chỉ huy dành cho chiến sĩ mới trong những giờ luyện tập và trong cuộc sống, sinh hoạt mỗi ngày. Đối với họ, sự kiên nhẫn, hướng dẫn tận tình trên thao trường của Đại úy Nguyễn Văn Cường, Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện; những ấm áp của Trung tá Nguyễn Tuấn Tài, Tiểu đoàn trưởng, Thiếu tá Hồ Minh Phú, Chính trị viên phó Tiểu đoàn và các món quà đong đầy tình cảm dành cho những tân binh có hoàn cảnh khó khăn trong đêm sinh nhật đồng đội chính là “chìa khóa” yêu thương, giúp họ có thêm nỗ lực vượt qua khó khăn, chiến thắng, hoàn thiện bản thân mình. Cao hơn nữa là sự cảm thông, yêu thương, giúp đỡ, sẻ chia dành cho nhau của những chiến sĩ mới nói riêng, của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị nói chung, đã tạo nên sức mạnh trưởng thành, đoàn kết, để từ thao trường vững vàng bước chân trên mọi nẻo đường biên giới.