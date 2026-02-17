  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 02/03/2026 14:33

Lực lượng vũ trang thành phố Huế quyết tâm ra quân quyết thắng

HNN.VN - Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế, Ban Chỉ huy phòng thủ các khu vực và các đơn vị trực thuộc đã đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

 Các khối duyệt đội ngũ qua lễ đài 

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế.

Năm 2026, Bộ CHQS thành phố tiếp tục xác định đổi mới, tạo đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Đơn vị bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu theo hướng hiện đại; huấn luyện sát thực tế chiến đấu; sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và các loại vũ khí, trang bị mới.

Cùng với đó, lực lượng tích cực đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập trong khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ CHQS thành phố cũng tập trung kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện, nhất là đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng chính quy, khoa học, hiệu quả. Đồng thời, chú trọng các nội dung huấn luyện có cường độ cao như hành quân xa, mang vác nặng, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động trong mọi điều kiện, sát với nhiệm vụ, đối tượng và địa bàn tác chiến; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân, bảo đảm tính liên tục, cơ bản, vững chắc, sẵn sàng chiến đấu cao.

 Biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện 

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường”, với tâm thế mới, khí thế mới trong ngày ra quân huấn luyện, cùng những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, tin tưởng rằng năm 2026, lực lượng vũ trang thành phố Huế sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; góp phần xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.

THÁI BÌNH - QUANG ĐẠO
