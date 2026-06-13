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Triển khai nhiều hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan

HNN.VN - Sáng 17/6, Hội hữu nghị Việt - Thái TP. Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, khóa IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

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Các đại biểu thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân 

Tham dự hội nghị có Giáo sư, Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương,  Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan.

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2026, Hội hữu nghị Việt - Thái TP. Huế sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức đoàn Famtrip khảo sát, giao lưu tại các tỉnh Đông Bắc Thái Lan; tổ chức hội thảo khoa học về phát triển du lịch và kinh tế trên Hành lang kinh tế Đông - Tây; đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực và kết nối sinh viên Việt Nam - Thái Lan.

Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan; góp phần tăng cường hợp tác, giao lưu và hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Hội nghịBCHViệt - TháiHuế.
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