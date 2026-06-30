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Phường An Cựu công bố thành lập 24 tổ dân phố

HNN.VN - Chiều 30/6, phường An Cựu tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ dân phố (TDP), thành lập chi bộ TDP và kiện toàn tổ chức, cán bộ sau sắp xếp.

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 Lãnh đạo phường An Cựu trao quyết định cho các tổ dân phố mới

Sau khi sắp xếp, phường An Cựu giảm từ 38 TDP xuống còn 24 TDP. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, phường công bố các quyết định thành lập chi bộ, kiện toàn tổ chức đảng; chỉ định tổ trưởng TDP lâm thời nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kiện toàn ban công tác Mặt trận tại các TDP sau sắp xếp. Lãnh đạo phường đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đại diện 24 TDP; đồng thời tri ân các bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP, trưởng ban công tác Mặt trận và cán bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ, nghỉ công tác sau quá trình sắp xếp.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Dương Thị Thu Thủy đề nghị các chi bộ và TDP mới khẩn trương kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư.

Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với việc sắp xếp TDP; phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể và người có uy tín trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh và tiếp tục nhân rộng mô hình “TDP không ma túy”, góp phần xây dựng phường An Cựu ngày càng phát triển.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
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