Học bổng o Khẩn

Mỗi một hoàn cảnh đều được bà Khẩn hỏi han cặn kẽ trước khi viết thư xin học bổng.

Những lá thư mở thêm cơ hội

Nguyễn Thị Yến Trang (trú tại phường Phú Xuân) hiện là tân sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Từ những năm tiểu học đến nay, mỗi dịp bước vào năm học mới, Trang đều nhận được sự hỗ trợ từ những suất học bổng do bà Hoàng Thị Kim Khẩn kết nối.

Gia đình có năm chị em, bố mất sớm sau một tai nạn, mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ. Có thời điểm, Trang từng nghĩ đến chuyện nghỉ học để đỡ đần gia đình. Nhưng những suất học bổng đến đúng lúc đã giúp em vượt qua những tháng ngày chật vật, giữ lại ước mơ đến trường.

Nước mắt lăn dài trên gò má khi Trang nhắc về quãng thời gian khó khăn. “O Khẩn đến như một chiếc phao, giúp em có điểm tựa để bước tiếp trong những lúc cuộc sống tưởng chừng mất phương hướng”, Trang xúc động nói.

Cơ duyên đưa bà Kim Khẩn đến với việc viết thư xin học bổng bắt đầu từ năm 2012. Khi ấy, con trai bà vừa bước vào đại học, trong khi gia đình gặp nhiều khó khăn vì chồng mới qua đời. Được một người bạn giới thiệu chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của Báo Tuổi Trẻ, bà mạnh dạn viết thư trình bày hoàn cảnh để xin hỗ trợ cho con. Năm đó, con trai bà được nhận học bổng.

Từ câu chuyện của chính mình, bà hiểu rằng với những gia đình nghèo, một khoản hỗ trợ đúng lúc có thể giúp con trẻ không phải bỏ dở việc học.

Từ sự đồng cảm ấy, bà bắt đầu tìm hiểu các quỹ học bổng, kết nối với những tấm lòng hảo tâm rồi viết thư trình bày hoàn cảnh của từng em. Em nào còn nhỏ, bà kiên nhẫn hỏi han, ghi chép rồi viết giúp. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, thêm một suất học bổng là thêm một cánh cửa mở ra cho tương lai của một em nhỏ”, bà Khẩn chia sẻ.

Điều bà mong mỏi không chỉ là các em học giỏi hay thành đạt. “Các em có thể không thành đạt, nhưng nhất định phải thành nhân. Có học, có hành trang bước vào đời, các em sẽ biết cách cư xử, biết sống có trách nhiệm và làm những điều tốt đẹp hơn”, bà nói.

Những hạt giống tử tế lại nảy mầm

Điều khiến bà vui hơn cả là khi trưởng thành, một số em lại quay về đồng hành, góp sức hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh giống mình ngày trước.

Trương Thị Ly Ly là một trong những trường hợp như thế. Từ một cô học trò nghèo từng nhận học bổng, Ly nay đã trở thành giáo viên Trường Tiểu học Thuận Thành, thực hiện được ước mơ ấp ủ từ nhỏ.

“Là người từng được nhận học bổng, em hiểu món quà đến vào lúc khó khăn có ý nghĩa như thế nào. Bây giờ, em cố gắng làm theo lời o Khẩn dặn, quay trở lại giúp các em nhỏ”, Ly chia sẻ.

Trước đây, bà Khẩn mưu sinh bằng nghề bán bánh mì dạo, rong ruổi qua nhiều tuyến đường, ngõ nhỏ. Vài năm trở lại đây, sức khỏe giảm sút, bà thôi bán bánh mì và dành nhiều thời gian hơn cho công tác hội. Hiện bà là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ Hòa Bắc, phường Phú Xuân.

“Tôi chỉ mong các em cố gắng học hành, lao động và sống tốt. Khi có điều kiện, các em hãy quay trở lại giúp đỡ những người khó khăn hơn mình”, bà Khẩn cười hiền.

Chị Trần Thị Ngọc Quyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Xuân cho biết: Bà Kim Khẩn là người phụ nữ nhân hậu, giàu lòng yêu thương và luôn nhiệt tình với công việc cộng đồng. Hội mong muốn lan tỏa những việc làm của bà đến hội viên và cộng đồng.

Một năm học mới lại bắt đầu. Ở tuổi 65, bà Kim Khẩn vẫn miệt mài tìm đến các quỹ học bổng, gõ cửa những tấm lòng hảo tâm. Bởi với bà, mỗi lá thư được gửi đi là thêm một hy vọng được thắp lên, để hành trình đến trường của những học sinh nghèo không phải dừng lại giữa chừng.