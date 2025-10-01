Khởi nghiệp với mì sợi bánh canh hạt sen

Sản phẩm mì sợi bánh canh hạt sen Huế Hồng Toàn được đầu tư chất lượng lẫn mẫu mã

Mới lạ

Xuất phát điểm từ việc làm mì sợi truyền thống, chị Hồng nhận thấy nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng; trong khi đó, địa phương có diện tích lớn trồng sen nhưng đầu ra bấp bênh, bà con nông dân gặp khó khi tiêu thụ. Từ đó, chị đã nảy ra ý tưởng kết hợp hạt sen với bánh canh, tạo nên sản phẩm vừa mới lạ, vừa mang đậm bản sắc ẩm thực Cố đô.

“Ở Huế, ai cũng quen thuộc với bánh canh từ sợi bột truyền thống, còn hạt sen Huế cũng rất nổi tiếng vì độ thơm ngon, bùi, bở... Trong tôi lóe lên ý tưởng: tại sao mình không kết hợp cả hai để cho ra một sản phẩm vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe”, chị Hồng nói về “đứa con tinh thần của mình”.

Trước đó, người phụ nữ 41 tuổi này đã mở xưởng sản xuất mì sợi khô diện tích 200m2 với số vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các chương trình khởi nghiệp, sản phẩm của xưởng từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Sau một thời gian làm mì sợi truyền thống, chị Hồng tiếp tục thu mua nguyên liệu từ địa phương như bí đỏ, quả gấc, hoa đậu biếc, lá cẩm… sản xuất thêm mì sợi rau củ khô.

Làm thủ công song không đáp ứng đủ nhu cầu, chị đầu tư thêm máy cắt, nghiền rau củ và máy sấy lạnh với kinh phí 120 triệu đồng; tiếp đó, chị được các cấp, ngành hỗ trợ thêm 51 triệu đồng phát triển sản phẩm.

Khi mì sợi rau củ có chỗ đứng nhất định, chị mạnh dạn thử nghiệm làm thêm mì sợi bánh canh từ hạt sen. Khác với bánh canh truyền thống, sợi bánh canh hạt sen có ưu điểm dễ tiêu hóa, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Sản phẩm thích hợp cho nhiều đối tượng, từ trẻ nhỏ, người cao tuổi, đến người ăn chay hay cần kiểm soát bệnh lý như tiểu đường, rối loạn tiêu hóa... nên được người tiêu dùng khá ưa chuộng.

“Quê tôi ở cuối sông Bồ, vùng thấp trũng, có một số vùng đất khó sản xuất nên bà con nông dân đã chuyển đổi từ cây lúa sang trồng sen. Từ thực tế đó, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để giúp bà con nông dân ổn định đầu ra sau thu hoạch, nên đã đầu tư sản xuất mì bánh canh hạt sen Huế”, chị Hồng bộc bạch.

Vươn lên khẳng định thương hiệu

Hiện nay, mì sợi bánh canh hạt sen Hồng Toàn của chị có mặt tại nhiều trường mầm non, cửa hàng, chợ truyền thống trong và ngoài địa bàn thành phố. Chị Hồng đang kết nối với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hướng tới thị trường toàn quốc và xuất khẩu.

“Ước mơ của tôi là đưa mì sợi bánh canh hạt sen trở thành sản phẩm tiêu biểu của Huế, rồi vươn ra thị trường quốc tế, để ai nhắc đến ẩm thực Huế không chỉ nhớ đến bún bò, cơm hến mà còn có mì sợi bánh canh hạt sen Hồng Toàn”, chị Hồng chia sẻ.

Dù vậy, con đường khởi nghiệp của chị Hồng không hề dễ dàng. Xưởng ở xa trung tâm, việc vận chuyển gặp nhiều trở ngại, lại thêm sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu lớn nên để có chỗ đứng trên thị trường, chị phải vận dụng nhiều cách làm sáng tạo. Chị đặt chất lượng lên hàng đầu, uy tín là chìa khóa cho thành công, cùng với đó là giá cả hợp lý nên các sản phẩm do cơ sở chị sản xuất dần được thị trường đón nhận.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Điền nhận xét: "Chị Hồng là hội viên phụ nữ rất năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, chị Hồng góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, giúp bà con tiêu thụ nông sản vùng Quảng Điền. Hiện, xưởng sản xuất mì sợi bánh canh của chị Hồng đang tạo việc làm cho 7 nhân công địa phương với mức thu nhập từ 3-6 triệu đồng/tháng. Dự án sản xuất mì sợi bánh canh hạt sen Huế của chị Hồng đã lọt vào vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP. Huế năm 2025.