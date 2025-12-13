Khởi nghiệp từ tình yêu thương

Dự án của chị Khánh Ngọc đã vinh dự nhận giải thưởng của Chủ tịch UBND TP. Huế tại Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo năm 2025

Phù hợp cho nhiều đối tượng

Theo chị Khánh Ngọc, con trai chị từng bị viêm xoang kéo dài, phải sử dụng nhiều kháng sinh nhưng bệnh không thuyên giảm. Trong hành trình tìm giải pháp an toàn hơn cho con, chị được người dân địa phương hướng dẫn dùng hoa ngũ sắc để chữa bệnh viêm xoang. Đây là một loại thảo dược thiên nhiên bản địa quen thuộc, người dân hay dùng để nhỏ mũi sau khi giã nát vắt lấy nước. Chị Ngọc áp dụng phương pháp này và nhận thấy hiệu quả mang lại khá rõ rệt, song việc sử dụng thủ công còn nhiều bất tiện, khó bảo đảm vệ sinh và không thể dùng lâu dài.

“Từ trăn trở, lo lắng của một người mẹ, tôi bắt đầu nghĩ đến việc nghiên cứu một sản phẩm tinh dầu chiết xuất sạch, tiện lợi và an toàn hơn cho người sử dụng”, chị Ngọc nhớ lại. Ý tưởng ấy đã trở thành động lực để dự án Tinh dầu Ngọc Phương hình thành và từng bước hoàn thiện.

Dự án tập trung vào việc khai thác dược tính của cây hoa ngũ sắc, ứng dụng công nghệ chiết xuất hiện đại nhằm giữ trọn tinh chất, loại bỏ tạp chất và tạo ra sản phẩm an toàn cho nhiều đối tượng sử dụng.

Hiện nay, các sản phẩm tinh dầu hoa ngũ sắc được Công ty TNHH Sản xuất TMDV Tinh dầu Ngọc Phương phát triển đa dạng như: Xịt mũi, lọ hít, tinh dầu xông… giúp hỗ trợ giảm triệu chứng viêm xoang, viêm mũi dị ứng, mang lại cảm giác dễ thở, nhẹ nhàng, thư giãn tinh thần và cải thiện giấc ngủ. Đặc biệt, sản phẩm được đánh giá an toàn cho cả trẻ nhỏ và người cao tuổi, không gây phụ thuộc như một số loại thuốc tây y.

Theo chị Khánh Ngọc, thực tế cho thấy 30 - 40% người Việt từng mắc viêm xoang hoặc viêm mũi dị ứng, trong khi khí hậu ẩm thấp và ô nhiễm môi trường khiến bệnh dễ tái phát. Vì vậy, việc đưa ra một giải pháp tự nhiên, thân thiện với sức khỏe là hướng đi bền vững mà chị đang theo đuổi.

Giữa thị trường tinh dầu ngày càng đa dạng, chị Khánh Ngọc lựa chọn lối đi riêng khi tập trung chuyên sâu vào nhóm sản phẩm hỗ trợ bệnh lý tai - mũi - họng, với mức giá hợp lý, bao bì chỉn chu. Mỗi sản phẩm đều được dán QR code truy xuất nguồn gốc, tạo sự minh bạch và niềm tin cho người tiêu dùng.

Không chỉ phục vụ người dân địa phương, sản phẩm của chị còn hướng tới khách du lịch, những người mong muốn tìm một món quà sức khỏe mang dấu ấn Huế.

Xây dựng thương hiệu bền vững

Ngoài bán sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng, chị Khánh Ngọc còn phát triển dịch vụ xông thảo dược tại các spa đông y, xây dựng bộ quà tặng du lịch và đẩy mạnh kênh bán hàng online. Chiến lược marketing được triển khai linh hoạt, từ các hội chợ, triển lãm, sự kiện địa phương cho đến nền tảng số như facebook, Zalo, website. Chị cũng chú trọng đến kênh truyền miệng từ khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

Với những tính năng ưu việt đó, dự án “Tinh dầu Ngọc Phương - Dịu êm từng nhịp thở” của chị Khánh Ngọc đã vinh dự nhận giải thưởng của Chủ tịch UBND TP. Huế tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo năm 2025 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Để phát triển bền vững, chị Khánh Ngọc và những người đồng sáng lập đã và đang xây dựng đội ngũ nhân sự phụ trách sản xuất, đẩy mạnh bán hàng online. Đồng thời hợp tác với Hội LHPN các cấp, Hội Nông dân, các spa đông y và nhà thuốc để quảng bá, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Chị Khánh Ngọc dự kiến sẽ mở rộng quy mô và chuẩn hóa sản xuất để sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và xây dựng vùng nguyên liệu sạch, thử nghiệm xuất khẩu hướng đến xây dựng thương hiệu tinh dầu hoa ngũ sắc Ngọc Phương trở thành thương hiệu uy tín trên cả nước.

Từ một ý tưởng khởi nguồn bằng tình yêu thương, dự án Tinh dầu Ngọc Phương không chỉ được khẳng định bởi hiệu quả của nó mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần khởi nghiệp bền bỉ, sáng tạo của phụ nữ.