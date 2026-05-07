Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

ClockThứ Năm, 07/05/2026 19:09
HNN.VN - Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 khai mạc chiều 7/5 tại sân bóng Green City (P. Mỹ Thượng – TP. Huế). Bên cạnh là sân chơi thể thao lành mạnh, đây còn là dịp để các đơn vị tham dự thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

 Giải nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và chung tay vì cộng đồng

Kế thừa qua 2 lần tổ chức thành công, Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 tiếp tục khởi tranh với 8 đội bóng là các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.

Tại giải, các đội chia thành 2 bảng, trong đó, bảng A gồm: FC HTA Group 2, FC Đất Xanh miền Trung 3, FC Hoàng Thịnh Phát 4, FC Báo chí Huế; bảng B gồm: FC Nam Sông Hương Group 2, FC Hati 3, FC Thịnh Phát 4, FC LKS Studio, thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi bảng chọn các đội xuất sắc nhất vào thi đấu bán kết, chung kết.

Kéo dài đến ngày 16/5, ngoài  hứa hẹn sẽ cống hiến những trận cầu sôi nổi, kịch tính và đoàn kết, thông qua phối hợp với UBMTTQ Việt Nam 2 phường: Mỹ Thượng và Dương Nổ, BTC giải sẽ dành tặng nhiều phần quà gửi đến các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng, vào đêm Gala (16/5), BTC giải sẽ tổ chức đấu giá áo đấu của Andycole - huyền thoại CLB Manchester United và có chữ ký tươi của cựu danh thủ này; 3 sim số đẹp của 3 nhà nhà mạng: Vinafone, Mobifone và Viettel. Số tiền thu được qua buổi đấu giá sẽ dành ủng hộ quỹ “Thắp sáng hy vọng” cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế.

“Với thông điệp không chỉ thi đấu để chiến thắng, mà còn để tạo nên những giá trị kết nối nhân văn, bền vững, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì để giải đấu diễn ra thường niên, qua đó, chung sức trong các hoạt động vì cộng đồng”, ông Lâm Đại Thành – đại diện BTC giải cho hay.

HÀN ĐĂNG
"Vườn thanh niên" ở Mỹ Thượng

Với tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, không ngại khó khăn..., anh Nguyễn Văn Quý, hội viên nông dân ở Chi hội nông dân tổ dân phố (TDP) La Ỷ, phường Mỹ Thượng đã khởi nghiệp thành công với mô hình “Vườn thanh niên”.

CLB Bóng đá Huế khởi đầu lượt về bằng chiến thắng "3 sao"

Chiến thắng tưng bừng trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng trên sân Tự Do chiều 6/5 đã tạo đà thuận lợi cho hành trình tranh suất vào chung kết của CLB Bóng đá Huế, đồng thời xốc lại niềm tin nơi người hâm mộ Cố đô.

Kết thúc lượt đi, CLB Bóng đá Huế "bật" khỏi top 3

Cuộc đối đầu giữa CLB Bóng đá Huế - PVF trong khuôn khổ vòng cuối lượt đi Giải hạng Nhì Quốc gia 2026 chiều 25/4 trên sân Tự Do diễn ra khá kịch tính. Đáng tiếc, dù có bàn dẫn trước nhưng đội bóng Cố đô không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Cẩn thận "củi, lửa"

Chiều 25/4, CLB Bóng đá Huế có chuyến đón tiếp PVF trên sân Tự Do. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của lượt đi giải hạng Nhì Quốc gia 2026.

