Nhiều hoạt động ý nghĩa từ giải bóng đá tranh cúp HTA Group

Giải nhằm tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và chung tay vì cộng đồng

Kế thừa qua 2 lần tổ chức thành công, Giải bóng đá tranh cúp HTA Group lần III – 2026 tiếp tục khởi tranh với 8 đội bóng là các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố tham dự.

Tại giải, các đội chia thành 2 bảng, trong đó, bảng A gồm: FC HTA Group 2, FC Đất Xanh miền Trung 3, FC Hoàng Thịnh Phát 4, FC Báo chí Huế; bảng B gồm: FC Nam Sông Hương Group 2, FC Hati 3, FC Thịnh Phát 4, FC LKS Studio, thi đấu theo thể thức vòng tròn, mỗi bảng chọn các đội xuất sắc nhất vào thi đấu bán kết, chung kết.

Kéo dài đến ngày 16/5, ngoài hứa hẹn sẽ cống hiến những trận cầu sôi nổi, kịch tính và đoàn kết, thông qua phối hợp với UBMTTQ Việt Nam 2 phường: Mỹ Thượng và Dương Nổ, BTC giải sẽ dành tặng nhiều phần quà gửi đến các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các trường hợp khó khăn trên địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động vì cộng đồng, vào đêm Gala (16/5), BTC giải sẽ tổ chức đấu giá áo đấu của Andycole - huyền thoại CLB Manchester United và có chữ ký tươi của cựu danh thủ này; 3 sim số đẹp của 3 nhà nhà mạng: Vinafone, Mobifone và Viettel. Số tiền thu được qua buổi đấu giá sẽ dành ủng hộ quỹ “Thắp sáng hy vọng” cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa ung bướu – Bệnh viện Trung ương Huế.

“Với thông điệp không chỉ thi đấu để chiến thắng, mà còn để tạo nên những giá trị kết nối nhân văn, bền vững, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì để giải đấu diễn ra thường niên, qua đó, chung sức trong các hoạt động vì cộng đồng”, ông Lâm Đại Thành – đại diện BTC giải cho hay.