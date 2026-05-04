Thay đổi để thích nghi

Chị Cẩm Dương livestream bán hàng tại chợ Tây Lộc

Gắn bó nhiều năm với sạp quần áo tại chợ Tây Lộc, hai chị Lê Thị Cẩm Dương và Lê Thị Cẩm Vân, chủ shop “Hai chị em chuyên sale”, từng có một lượng khách quen ổn định. Khi mạng xã hội và thương mại điện tử bùng nổ, lượng khách đến chợ giảm rõ rệt. Chị Dương và chị Vân quyết định thử sức với hình thức livestream bán hàng trên Facebook.

“Ban đầu tôi rất ngại. Đứng trước điện thoại mà cứ lúng túng, nói không trôi chảy, không biết giới thiệu sản phẩm sao cho hấp dẫn. Có hôm livestream mà chỉ vài người xem”, chị Cẩm Dương chia sẻ.

Hai chị tự mày mò học hỏi qua mạng, xem cách các chủ shop khác bán hàng, rồi mạnh dạn tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi số do hội LHPN các cấp tổ chức. Dần dần những buổi livestream không còn gượng gạo mà trở nên sinh động, chuyên nghiệp hơn. Lượng khách tăng lên, đơn hàng đều đặn, không chỉ trong địa phương mà còn mở rộng ra nhiều nơi khác.

Không chỉ riêng chị Dương, chị Vân, nhiều tiểu thương tại chợ Tây Lộc đang từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới. Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, kinh doanh hàng tạp hóa là một trong số đó. Dù mới bắt đầu livestream, nhưng những buổi bán hàng online của chị đã mang lại kết quả khả quan, với hàng chục đơn hàng mỗi lần phát trực tiếp.

“Bán online thì cực hơn, phải đi giao hàng, đóng gói, rồi xử lý đơn nhưng mình phải chấp nhận thay đổi. Giờ người ta đi chợ ít hơn, nếu không bán thêm online thì khó tồn tại. Bán song song hai kênh thì hàng hóa ra đều hơn”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Bà Trần Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Xuân cho biết: Việc tham gia mô hình không chỉ đơn thuần là học thêm cách bán hàng, mà còn là cơ hội để chị em thay đổi tư duy, tiếp cận xu hướng tiêu dùng hiện đại. Chị em cần chủ động học hỏi, từng bước làm quen với các công cụ số như livestream, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử… để mở rộng thị trường.

"Uy tín vẫn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên cam kết kinh doanh trung thực, đảm bảo chất lượng sản phẩm, niêm yết giá rõ ràng, không buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Những người đã thành thạo sẽ hướng dẫn người mới, giúp tất cả cùng tiến bộ trong quá trình chuyển đổi số", bà Quyên nói.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, chuyển đổi số không phải là điều gì xa vời mà bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Mỗi chị em có thể bắt đầu từ việc lựa chọn một sản phẩm tiêu biểu, chuẩn bị đầy đủ thông tin, hình ảnh, giá cả, rồi đăng lên Facebook, Zalo hoặc các nền tảng phù hợp. Việc duy trì đăng bài, tương tác với khách hàng, làm quen với video, livestream sẽ giúp mở rộng thị trường rõ rệt. Hội LHPN các cấp cũng sẽ hỗ trợ các hội viên liên kết, tạo fanpage chung để tăng sức lan tỏa; đồng thời hướng dẫn hội viên từng bước áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt như quét mã QR, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử…

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Hội LHPN phường Phú Xuân và Chi hội Phụ nữ chợ Tây Lộc đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, từ kỹ năng chụp ảnh, quay video đến đảm bảo an toàn thông tin khi giao dịch trực tuyến. Việc theo dõi, nắm bắt khó khăn của hội viên cũng được chú trọng, nhằm kịp thời tháo gỡ, giúp mô hình không chỉ dừng lại ở hình thức mà thực sự đi vào cuộc sống. Mô hình sẽ tiếp tục nhân rộng ra các địa bàn khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Từ những quầy hàng quen thuộc ở chợ truyền thống, các tiểu thương đang từng bước bước tiếp cận không gian số. Tuy còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần học hỏi, sự hỗ trợ từ các cấp hội và quyết tâm thay đổi, họ đang dần khẳng định mình trong một môi trường kinh doanh hoàn toàn khác. “Tổ phụ nữ kinh doanh số - chợ Tây Lộc” không chỉ mở ra cơ hội tăng thu nhập, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Huế năng động, tự tin, thích ứng với thời đại.