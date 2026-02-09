Nhà thiết kế trẻ “thổi hồn” di sản vào áo dài

Điểm nhấn “long mã” trong dịp Tết

Linda Hoàng chia sẻ cô dành nhiều thời gian tìm hiểu hình ảnh ngựa trong mỹ thuật truyền thống, đặc biệt là các chi tiết xuất hiện tại lăng tẩm, công trình kiến trúc cổ ở Huế. Hình tượng ngựa và long mã xuất hiện trong nhiều công trình kiến trúc cổ, đặc biệt dưới triều Nguyễn.

“Mình nhìn thấy hình tượng long mã trong các mảng chạm ở lăng tẩm, trong phù điêu, trong những chi tiết trang trí ở chùa. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa cát tường, gợi sự mạnh mẽ và hanh thông, rất phù hợp không khí đầu năm”, Linda Hoàng nói.

Linda Hoàng trực tiếp vẽ họa tiết "long mã" bằng màu chuyên dụng trên vải, hoàn thiện từng chi tiết thủ công cho trang phục hiện đại

Phom áo do Linda Hoàng thiết kế có độ rộng vừa phải, tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Chất liệu linen dệt từ sợi lanh tự nhiên được cô xem là “linh hồn” của bộ trang phục. Vải thoáng, nhẹ, giữ phom tốt và phù hợp nhiều thời điểm trong năm. Khi kết hợp cùng gam màu rực rỡ dịp Tết, tổng thể tạo nên cảm giác tươi mới và giàu năng lượng.

“Mỗi chiếc áo dài là một “phiên bản riêng”. Mình không muốn khách hàng mặc một bộ trang phục giống bất kỳ ai”, Linda Hoàng bày tỏ. Những họa tiết này được cô trực tiếp vẽ bằng màu acrylic và màu chuyên dụng trên vải, hoặc thêu tay theo yêu cầu. Chính vì sự cầu kỳ trong đừng đường nét, họa tiết, mỗi bộ áo dài thường mất khoảng 7 đến 10 ngày để hoàn thiện.

Giáp Tết Bính Ngọ, các mẫu áo dài mang hình ngựa, long mã được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Với họ, hình ảnh ấy gợi liên tưởng tới sự bứt phá và may mắn đầu năm. Giá mỗi bộ dao động khoảng 500.000 đến 700.000 đồng, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ yêu thích thiết kế độc đáo.

Linda Hoàng bộc bạch: “Mình xem áo dài là niềm đam mê lâu dài. Mỗi mùa Tết, mình lại tự đặt cho mình một “đề bài” mới để sáng tạo, làm sao cho những trang phục mà mình thiết kế luôn tạo điểm nhấn, điểm riêng biệt cho khách hàng”.

“Đánh thức” họa tiết xưa

Đồng hành cùng Linda Hoàng là Nguyễn Ngọc Quang, người chồng, đồng thời cũng là người cùng chia sẻ đam mê về họa tiết và màu sắc trên những trang phục hiện đại. Anh đảm nhận việc tìm tư liệu, chụp ảnh, ghi chép trong các chuyến đi thực tế.

Huế được xem là “kho tàng” họa tiết cung đình với bề dày lịch sử gắn liền triều Nguyễn. Hai vợ chồng đã nhiều lần ghé lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, Đại Nội để quan sát và nghiên cứu kỹ các chi tiết trang trí.

“Tụi mình đi rất nhiều lần. Mỗi lần lại phát hiện thêm một chi tiết mới. Có những họa tiết nhỏ nhưng chứa đựng cả một câu chuyện”, anh Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ.

Sau khi thu thập hình ảnh, anh Quang đưa các họa tiết vào AI để số hóa, phối màu, thử nghiệm cách sắp xếp trên nền áo dài. Khi đã chọn được phương án phù hợp, Linda Hoàng bắt tay vào vẽ hoặc thêu thủ công.

Các mẫu áo dài linen với họa tiết cung đình thu hút sự quan tâm của khách hàng dịp giáp Tết

“Huế có rất nhiều giá trị nằm trong từng mảng chạm, từng hoa văn. Khi đặt những chi tiết ấy lên áo dài, mình muốn người mặc cảm nhận được một phần văn hóa nguồn cội. Mình xem đó là quá trình “giải mã” và “đánh thức” họa tiết xưa”, Linda Hoàng chia sẻ.

Bên cạnh hoạt động thiết kế, Linda Hoàng còn tham gia nhiều sự kiện văn hóa về áo dài trên khắp cả nước, góp mặt tại các phiên chợ và không gian trưng bày để lan tỏa giá trị trang phục truyền thống. Với cô, mỗi chuyến đi là dịp “làm giàu” thêm vốn hiểu biết về họa tiết kiến trúc và văn hóa của nhiều vùng miền trên cả nước.

Giáp Tết, khi những tà áo dài, trang phục hiện đại mang hình “long mã” xuất hiện trên phố, đó cũng là cách nhà thiết kế trẻ gửi gắm tình yêu với quê hương. Trong từng đường kim mũi chỉ, trong từng mảng màu được vẽ tay, là sự miệt mà của “lửa nghề” và mong muốn đưa di sản bước vào đời sống đương đại qua tà áo dài Việt.