Hội Nữ trí thức thành phố Huế:

Nhiều dấu ấn nổi bật năm 2025, hướng tới phát triển bền vững

HNN.VN - Ngày 27/12, Hội Nữ trí thức (NTT) thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

 Tặng hoa chúc mừng các cá nhân có những thành tựu nổi bật trong năm 2025 

Năm 2025, trong bối cảnh thành phố Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hội NTT thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Hội NTT Việt Nam và lãnh đạo thành phố, triển khai hiệu quả các hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực khoa học, xã hội và cộng đồng.

Nổi bật nhất là việc phối hợp tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, thu hút gần 300 đại biểu trên cả nước. Hội đã đóng góp 6 tham luận khoa học, qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm lực khoa học - công nghệ của NTT Huế.

Trong năm, Hội cũng tích cực kết nối, giao lưu, tiêu biểu là chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa NTT và nữ doanh nhân. Công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm được tăng cường thông qua việc tham dự các hội thảo khoa học quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện được chú trọng, nhất là hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các chương trình chăm lo bệnh nhân nghèo. Chi hội NTT Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục là điểm sáng với nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số y tế và hàng loạt hoạt động nhân văn, hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân.

Năm 2025 ghi nhận nhiều thành tích cá nhân và tập thể tiêu biểu, với các giải thưởng, bằng khen cấp Trung ương và thành phố, khẳng định vị thế, uy tín của đội ngũ NTT Huế.

Bước sang năm 2026, Hội NTT thành phố Huế xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị Đại hội Hội NTT thành phố nhiệm kỳ mới; thành lập thêm các chi hội tại Đại học Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; triển khai ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, vận động nguồn lực và củng cố tổ chức Hội. Qua đó, Hội tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh của NTT, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn mới.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
Nữ trí thứcNguyễn Thị Ái Vânhộitổng kếtnghiên cứukhoa họcbệnh việnTrung ương
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công các ca ghép tủy, ghép gan và ghép tim xuyên Việt

Sáng 23/12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết vừa tổ chức lễ ra viện cho bốn trường hợp ghép thành công, gồm hai ca ghép tủy đồng loại điều trị bệnh Thalassemia, một ca ghép gan và một ca ghép tim xuyên Việt. Chuỗi thành tựu nổi bật này không chỉ khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật y học chuyên sâu của bệnh viện mà còn lan tỏa sâu sắc giá trị nhân văn của nghĩa cử hiến tạng, hiến tế bào gốc cứu người.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công các ca ghép tủy, ghép gan và ghép tim xuyên Việt
Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng 2025:
Thúc đẩy giao lưu học thuật châm cứu và y học cổ truyền

Ngày 21/12, tại thành phố Huế, Hội Châm cứu thành phố Huế phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Cố đô mở rộng 2025.

Thúc đẩy giao lưu học thuật châm cứu và y học cổ truyền
Phát triển tiến bộ kỹ thuật điều trị gan mật tụy

Sáng 20/12, tại Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế, Hội Gan mật Việt Nam, Phân hội Phẫu thuật Gan mật tụy Việt Nam phối hợp với BVTW Huế tổ chức khai mạc Hội nghị Gan mật Toàn quốc lần thứ 18 với chủ đề “Đẩy mạnh phát triển tiến bộ kỹ thuật”, đồng thời ra mắt Liên Chi hội Điều trị ít xâm lấn Gan mật tụy Việt Nam.

Phát triển tiến bộ kỹ thuật điều trị gan mật tụy

