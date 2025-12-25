Nhiều dấu ấn nổi bật năm 2025, hướng tới phát triển bền vững

Tặng hoa chúc mừng các cá nhân có những thành tựu nổi bật trong năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh thành phố Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hội NTT thành phố đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Hội NTT Việt Nam và lãnh đạo thành phố, triển khai hiệu quả các hoạt động, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực khoa học, xã hội và cộng đồng.

Nổi bật nhất là việc phối hợp tổ chức thành công Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IV với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe vì sự phát triển bền vững khu vực miền Trung - Tây Nguyên”, thu hút gần 300 đại biểu trên cả nước. Hội đã đóng góp 6 tham luận khoa học, qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh, tiềm lực khoa học - công nghệ của NTT Huế.

Trong năm, Hội cũng tích cực kết nối, giao lưu, tiêu biểu là chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và Ngày Doanh nhân Việt Nam, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa NTT và nữ doanh nhân. Công tác học tập, trao đổi kinh nghiệm được tăng cường thông qua việc tham dự các hội thảo khoa học quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh.

Hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện được chú trọng, nhất là hỗ trợ hội viên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các chương trình chăm lo bệnh nhân nghèo. Chi hội NTT Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục là điểm sáng với nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số y tế và hàng loạt hoạt động nhân văn, hỗ trợ hàng nghìn bệnh nhân.

Năm 2025 ghi nhận nhiều thành tích cá nhân và tập thể tiêu biểu, với các giải thưởng, bằng khen cấp Trung ương và thành phố, khẳng định vị thế, uy tín của đội ngũ NTT Huế.

Bước sang năm 2026, Hội NTT thành phố Huế xác định tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: chuẩn bị Đại hội Hội NTT thành phố nhiệm kỳ mới; thành lập thêm các chi hội tại Đại học Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế; triển khai ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện, vận động nguồn lực và củng cố tổ chức Hội. Qua đó, Hội tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh của NTT, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế trong giai đoạn mới.