Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực giới

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đây là hoạt động khởi đầu cho đợt cao điểm truyền thông trong Tháng hành động quốc gia bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số.”

Trong bối cảnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được ban hành một cách kịp thời nhằm định hướng cho công tác ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình xây dựng và vận hành đất nước. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực trọng yếu và là đột phá quan trọng hàng đầu để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho rằng: “Kỷ nguyên số sẽ tạo ra cơ hội và môi trường học tập, làm việc linh hoạt, hiệu quả hơn, tăng khả năng tiếp cận các nguồn lực giáo dục, việc làm từ xa, tiếp cận dễ dàng hơn với cơ hội kinh doanh mà không bị giới hạn về địa lý, cân bằng tốt hơn giữa công việc xã hội và gia đình. Đây cũng là điều kiện để phụ nữ tham gia tiếng nói và tạo mạng lưới kết nối giúp họ mở rộng nhận thức, thay đổi phương thức làm việc, khẳng định tốt hơn vai trò, vị thế của mình trong công việc và cuộc sống.

Bên cạnh những cơ hội, quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra những nguy cơ, thách thức. Phụ nữ và trẻ em gái vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương trên môi trường số như dễ bị lừa đảo, dụ dỗ, quấy rối bằng ngôn từ định kiến, xúc phạm hoặc bị gửi các hình ảnh, video, âm thanh có nội dung nhạy cảm, tống tiền, bắt nạt, bắt cóc trực truyến…

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam chia sẻ: “Những con số này không chỉ là dữ liệu thống kê - mà là những cuộc đời thật đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực, bóc lột và đe dọa trên mạng. Đằng sau mỗi con số là một bé gái, bé trai hoặc một người phụ nữ, những người có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ nhân phẩm.

Bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và bạo lực giới trên không gian số là những mắt xích trong chuỗi hành vi gây hại, đòi hỏi sự phối hợp hành động, lấy người bị bạo lực và trẻ em làm trung tâm, cùng với các dịch vụ chuyên biệt và cơ chế trách nhiệm chung.”

Nhằm tăng cường thực hiện bình đẳng giới và đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: “Bộ Nội vụ đã ban hành các Kế hoạch chuyển đổi số để triển khai nhiều biện pháp, chính sách ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực thi công vụ, đảm bảo an sinh xã hội, tăng năng lực phục vụ người dân đồng thời cũng tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.”

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng bày tỏ mong muốn các Bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cùng tăng cường nguồn lực, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các nội dung, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và hành động về bình đẳng giới trong kỷ nguyên số; các cơ quan truyền thông định hướng và lan tỏa thông điệp tích cực về vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, các giải pháp an toàn trên không gian số; nam giới và trẻ em trai hãy là những “người bạn đồng hành thông thái, đáng tin cậy” trong thực hiện bình đẳng giới, cùng phụ nữ và trẻ em gái xây dựng một không gian số văn minh, an toàn.

Bà Pauline Tamesis khẳng định: "Giống như cách Việt Nam từng xây dựng năng lực con người để tạo nên thành công của thời kỳ Đổi mới, thế hệ hôm nay cần xây dựng nguồn nhân lực đủ sức bảo vệ và trao quyền cho mọi người dùng, phát huy tối đa tiềm năng của kỷ nguyên số. Liên Hợp Quốc sẵn sàng là đối tác, người kết nối và vận động, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa lời hứa về một tương lai số - tương lai của an toàn, bình đẳng và nhân phẩm cho tất cả mọi người."

Ngay sau Lễ phát động sẽ diễn ra hàng nghìn hoạt động hưởng ứng Tháng hành động do các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương tổ chức trên phạm vi cả nước./.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm. Màu cam được chọn là màu của Chiến dịch toàn cầu về chấm dứt bạo lực giới vì đây là màu sắc tươi sáng, mang lại niềm hi vọng cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực cũng như những người đang hoạt động trong lĩnh vực này.