Tư liệu quý kể chuyện Phật giáo Huế

Những tư liệu quý của Phật giáo Huế được in từ mộc bản, trưng bày đến công chúng

Choáng ngợp trước bộ kinh thêu tay

Nhiều tư liệu được giới thiệu tại triển lãm phần lớn đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu về Phật giáo, thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Một số khác đang được lưu giữ tại các ngôi cổ tự.

Tại đây, nhiều người choáng ngợp trước bộ kinh “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật” thêu gấm thời Tây Sơn được đem đến từ chùa Trúc Lâm. Với chiều dài 4,47m và rộng 0,234m, bộ kinh thêu khoảng 7.000 chữ Hán bằng chỉ ngũ sắc trên nền gấm vàng, bên dưới được lót thêm một lớp lụa nhiễu điều.

Nội dung bộ kinh bao gồm 3 phần. Phần đầu gồm 2 bài tự Ngự chế. Phần chính văn là bản “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật” gồm 5.129 chữ Hán. Phần hậu bạt cũng chỉ rõ công trình thêu tay này được hoàn thành ngày mồng 1 tháng 11 năm thứ 8 đời Cảnh Thịnh (vua Quang Toản, nhà Tây Sơn - 16/12/1800). Bộ kinh do Tỳ kheo ni Diệu Tâm, người làng Liễu Ngạn, huyện Siêu Loại, phủ Thuận An, đạo Kinh Bắc (Bắc Ninh), xuất gia trú trì am Sài Sơn, tức chùa Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) tự thêu tay bằng chỉ kim tuyến năm màu

Về sau, khi Vua Gia Long tiến quân ra Bắc, đã phát hiện rồi đem về Kinh thành Phú Xuân phụng thờ trong Khương Ninh Các. Đến thời Vua Khải Định, bộ kinh đã bị thất lạc. Trải qua biến thiên thời cuộc và những đại nhân duyên, bản gốc Pháp bảo này được phụng thờ và trân trọng giữ gìn tại chùa Trúc Lâm - Huế cho đến ngày nay.

Trải qua hơn 200 năm, bộ kinh vẫn còn khá nguyên vẹn. Từng dòng Hán tự cũng như các chi tiết được thêu cho thấy sự tỉ mỉ, tài hoa của người thực hiện.

TS. Trần Văn Dũng - người theo đuổi nghiên cứu về văn hóa Huế cho rằng, bộ kinh là di sản tư liệu đặc biệt quý hiếm, có giá trị nổi bật đối với lịch sử Phật giáo Huế nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác truyền thống, hiện vật này xứng đáng được lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia về di sản tư liệu. Đây cũng sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hồ sơ trình UNESCO xem xét ghi danh là di sản tư liệu thế giới.

Tiếp nối tiếng nói tiền nhân

Cùng với bộ kinh quý, không gian trưng bày triển lãm có hàng chục tác phẩm tranh được in từ di sản mộc bản về nội dung kinh, khoa nghi, điệp thế độ, tranh, thủ bút… Đáng chú ý là bản in từ mộc bản lâu đời nhất được xác định là tranh “Kim Cương Pháp Hội Biến Đồ”, do Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán vẽ, có niên đại Chính Hòa thứ 19 năm 1698, được Minh vương Nguyễn Phúc Chu hưng công, tàng bản tại Quốc tự Thiên Mụ. Ở góc trái bản in có dòng chữ “Tự Động thượng chánh tông nhị thập cửu thế, Thạch Liêm Sán đảnh lễ quán tưởng kính họa”. Hiện mộc bản này được lưu tại Trung tâm Lưu trữ và nghiên cứu về Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Cạnh đó, còn có bộ kinh “Pháp Hoa Huyền Nghĩa Văn Cú” có niên đại Lê triều Vĩnh Hựu thứ 5 năm 1739, có gốc tích từ chùa Ninh Phúc (Bút Tháp), Bắc Ninh. Bộ kinh được Hòa thượng Giác Tiên sử dụng làm giáo trình giảng dạy tại Sơn môn học đường Trúc Lâm (1931) và An Nam Phật học đường từ năm 1932 trở đi. Trong toàn bộ kinh, Hòa thượng Giác Tiên đã để lại nhiều thủ bút quý giá.

Một trong những bức tranh khác cũng gây ấn tượng không kém đó là bức “Pháp Bị Sư Tử Tòa” sử dụng trong khoa nghi chẩn tế, có niên đại thế kỷ 19. Bức tranh này có kích thước khá lớn 109cm x 58cm được in bằng mực xạ Tuyên Đức trên giấy xuyến chỉ.

Hòa thượng Thích Kiên Tuệ - Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế nói rằng, từ lâu, Huế được xem là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của Phật giáo Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, vùng đất này đã bảo tồn và phát huy các di sản hết sức phong phú và đặc sắc, không chỉ ở phương diện tín ngưỡng, tôn giáo mà còn ở chiều sâu văn hóa, học thuật, mỹ thuật và nghệ thuật của cả dải đất miền Trung. Những di sản giá trị ấy hiện nay đang còn lưu giữ tại nhiều chùa, đình làng và các tư gia trên địa bàn.

Với những bức tranh, hiện vật được trưng bày dịp này, theo Hòa thượng Thích Kiên Tuệ, không chỉ mang giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mà còn là tiếng nói của tiền nhân, là chứng tích truyền thống tu học lâu đời. Là sự tiếp nối của tâm nguyện Hoằng pháp, hộ quốc an dân và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà các thế hệ Tăng ni, cư sĩ, Phật tử xứ Huế đã dày công vun bồi qua nhiều thế kỷ.