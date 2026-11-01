Dấu ấn & kỳ vọng

Đồng diễn Karate tại lễ khai mạc.

Quy mô, giàu bản sắc

Lễ khai mạc ĐH TDTT TP. Huế lần X-2026 lần đầu tiên được tổ chức trong Nhà thi đấu thuộc Quảng trường Văn hóa, Thể thao TP. Huế, với sự tham gia của gần 5.000 VĐV, HLV, trọng tài, diễn viên, học sinh - sinh viên, cán bộ, chiến sĩ và người dân. Chương trình nghệ thuật, đồng diễn với gần 2.000 người, kết hợp biểu diễn lân sư rồng, Vovinam, Karate, hát múa và trình diễn áo dài, tạo nên sự giao thoa giữa một Huế thượng võ, giàu bản sắc văn hóa, năng động và hiện đại.

Với thông điệp “Khát vọng Huế - Vươn tầm thể thao”, ĐH không chỉ biểu dương phong trào rèn luyện thân thể mà còn gắn thể thao với mục tiêu nâng cao chất lượng sống, xây dựng đời sống văn hóa, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch, dịch vụ. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với một thành phố di sản, nơi thể thao từ lâu đã trở thành cầu nối giữa cộng đồng, văn hóa, du lịch và phát triển.

Đại hội tổ chức 18 môn, gồm cờ vua, bóng đá, Karate, Taekwondo, điền kinh, bơi lội, cầu lông, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, vật, bắn nỏ, đua ghe, cờ tướng, Vovinam, đá cầu, billiards và bi sắt. Sự kết hợp giữa các môn thể thao hiện đại với thể thao truyền thống đã mở rộng cơ hội tham gia, thu hút những nhóm đối tượng khác nhau, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng.

Theo TUV, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang, Huế đang vươn mình mạnh mẽ với diện mạo của một đô thị di sản xanh, thông minh, năng động và giàu bản sắc. Trong định hướng phát triển này, TDTT luôn được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cùng mục tiêu nâng cao sức khỏe, bồi đắp tầm vóc và đời sống tinh thần của Nhân dân; là nguồn lực gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế thể thao của thành phố. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và cấp trên đã đề ra.

Giải đáp băn khoăn

Một trong những mục tiêu quan trọng của ĐH TDTT TP. Huế lần X-2026 là phát hiện, tuyển chọn VĐV xuất sắc, bổ sung lực lượng chuẩn bị cho ĐH Thể thao toàn quốc lần X, diễn ra vào giữa tháng 11 tại TP. Hồ Chí Minh.

Từ mục tiêu này, việc một số VĐV chuyên nghiệp trở về thi đấu cho địa phương đã dấy lên một số băn khoăn. Nhiều người lo ngại ĐH thay vì là nơi phát hiện tài năng phong trào thì lại trở thành sân chơi để các VĐV thành tích cao cạnh tranh huy chương cho cơ sở.

Theo những ý kiến trên, sự góp mặt của những VĐV chuyên nghiệp có thể nâng chất lượng thi đấu, tạo sức hút và sức lan tỏa cho ĐH, phong trào thể thao cơ sở. Song, nếu không phân định rõ mục tiêu, thành tích của các địa phương rất dễ bị đánh đồng với hiệu quả phát hiện, đào tạo tài năng từ phong trào.

Nếu VĐV thành tích cao trở về thi đấu cho địa phương rồi tiếp tục được lựa chọn vào đội tuyển thành phố, cần làm rõ ĐH đã thực sự phát hiện thêm nhân tố mới hay chủ yếu là dịp kiểm tra, đánh giá những VĐV vốn đã được đào tạo bài bản, thậm chí đạt thành tích cao ở các đấu trường lớn. Đây là 2 mục tiêu khác nhau và cần được nhìn nhận thấu đáo, minh bạch.

“Vấn đề ở đây không nằm ở việc VĐV chuyên nghiệp thi đấu cho địa phương là đúng hay sai, mà ở chỗ ĐH có thực hiện đúng vai trò phát hiện tài năng và việc tuyển chọn đội tuyển dự ĐH Thể thao toàn quốc có bảo đảm khách quan hay không. Thành tích của một địa phương nhờ lực lượng được đào tạo bài bản vẫn đáng ghi nhận, nhưng chưa đủ để khẳng định phong trào tại đó phát triển tương ứng”, một người nêu quan điểm.

Ở một số khía cạnh, những băn khoăn trên có cơ sở. Tuy nhiên, kết quả tại ĐH chỉ là một trong những căn cứ tuyển chọn VĐV cho đấu trường toàn quốc. Việc lựa chọn còn phải dựa trên trình độ chuyên môn, phong độ, thành tích tại các giải khu vực, quốc gia… và xuyên suốt cả quá trình tập luyện của từng VĐV, thay vì chỉ căn cứ vào kết quả tại một kỳ ĐH.

Từ lâu, công tác phát hiện tài năng tại cơ sở cũng gắn với thể thao học đường và hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Cách làm này vừa bảo đảm tính khách quan trong tuyển chọn, vừa giúp ĐH phát huy vai trò thúc đẩy thể thao quần chúng và cung cấp thêm cơ sở đánh giá lực lượng thành tích cao, đồng thời, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Đây chính là nền tảng vững chắc để thể thao phong trào lẫn thành tích cao tiếp tục có những bước tiến dài trên nhiều phương diện, cũng như tạo thêm động lực để thể thao Huế không chỉ hoàn thành mục tiêu giành từ 6 - 8 HCV tại ĐH Thể thao toàn quốc lần X-2026, mà còn khẳng định vị thế của Cố đô trên đấu trường toàn quốc.