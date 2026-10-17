Bữa cơm sẻ chia

Tình nguyện viên quán chay Huế Thương phục vụ cơm cho những người đến quán dùng bữa.

Từ một nỗi trăn trở

Từ sáng sớm, căn bếp Huế Thương đã bắt đầu công việc. Mỗi người một việc, phối hợp nhịp nhàng để kịp chuẩn bị hơn 200 suất ăn cho buổi trưa. Thực đơn thay đổi theo ngày, được ghi trên tấm bảng đặt ngay trước cửa quán. Đến 11 giờ trưa, trước quán lại có những vị khách quen thuộc đứng chờ đến lượt. Có người là lao động tự do, người bán vé số, người lớn tuổi… Nhận phần cơm, họ nhanh chóng trở lại với công việc thường ngày.

Gắn bó với căn bếp là bà Đặng Thị Thanh Nhã, từng có hơn 10 năm vận hành quán cơm từ thiện dành cho sinh viên trên đường Đào Tấn. Từ trải nghiệm ấy, bà tiếp tục mở quán chay miễn phí trên đường Ngô Thế Lân, vừa tạo thêm địa chỉ ăn uống thuận tiện cho sinh viên, vừa giúp đỡ người lao động nghèo. Bà Nhã chia sẻ: “Các em sinh viên ở bờ bắc sông Hương, như sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, sang bờ nam ăn cơm thì xa quá, không thuận tiện. Với lại, có quán cho sinh viên rồi mà không có cho lao động nghèo nên tôi cũng trăn trở lắm”.

Ban đầu, quán chỉ có bà Nhã và bà Nguyễn Thị Luật cùng duy trì. Mong muốn của hai người khá giản dị: Có một quán ăn hoạt động như bình thường nhưng thực khách được dùng bữa miễn phí. Gần 3 năm qua, dù có lúc thiếu nguyên liệu, kinh phí hay người phụ, căn bếp vẫn đỏ lửa. Để những người đồng hành yên tâm đóng góp, bà Nhã thường xuyên cập nhật hoạt động của quán lên Facebook hằng ngày. Việc công khai thông tin giúp những người quan tâm theo dõi tình hình hoạt động và tiếp tục chung tay khi có thể.

Những suất cơm vượt khỏi căn bếp

Trong nhóm tình nguyện viên có chị Ngô Thị Thủy, người đã biết bà Nhã hơn 10 năm. Quý trọng những việc làm của bà Nhã, chị Thủy cùng tham gia hỗ trợ cả quán chay Huế Thương và quán cơm dành cho sinh viên trên đường Đào Tấn. Nói về những ngày cùng mọi người duy trì bữa cơm miễn phí, chị Thủy chia sẻ: “Có những ngày kinh phí không đủ, mấy chị em tình nguyện viên tự góp nhau tiền chợ luôn. Được góp một phần công sức giúp đỡ người khác cũng là niềm vui”.

Căn bếp không chỉ có người đứng ra tổ chức mà còn có những người âm thầm góp công, góp của. Đến giờ giao cơm, các thành viên lại xếp những phần ăn lên chiếc xe số cũ, bắt đầu chuyến đi qua những con đường quen thuộc. Mỗi ngày, khoảng 20 suất cơm được mang tận nhà cho các hoàn cảnh khó khăn đã được nhóm tìm hiểu, khảo sát từ trước, nhất là những người không đủ sức khỏe để tự đến quán nhận cơm.

Bà Nguyễn Thị Chắc ở đường Hòa Mỹ là một trong những người được quán hỗ trợ thường xuyên. Bà sống cùng người chồng lớn tuổi và người con mắc bệnh. Bản thân bà có lúc không minh mẫn, sức khỏe và khả năng đi lại đều hạn chế. Những suất cơm được tình nguyện viên mang đến tận nhà giúp gia đình bà vơi bớt phần nào khó khăn trong sinh hoạt.

Với bà Đặng Thị Như Ý ở phường Phú Xuân, quán Huế Thương cũng trở thành địa chỉ quen thuộc sau khi bà được người dân ở chợ Tây Lộc giới thiệu. Chồng qua đời, con gái mắc bệnh sau tai nạn, sức khỏe bản thân yếu, bà Ý hằng ngày nhặt ve chai để kiếm sống. Biết hoàn cảnh của bà, quán thường cho thêm cơm để bà mang về cho con gái.

“Hầu như ngày nào cũng có cơm hết. Mọi người đến xếp hàng rất đàng hoàng, nhận cơm theo thứ tự. Nhân viên trong quán đối xử với mình tội lắm. Nhiều lúc họ thấy hoàn cảnh, họ cho thêm”, bà Ý chia sẻ.

Ở một hoàn cảnh khác, ông Quách Thành, ngoài 70 tuổi, vẫn đạp xe khoảng 7km từ phường Hóa Châu đến quán nhận cơm. Từng làm phụ thợ nề, nhưng tuổi cao, sức yếu khiến ông không còn theo được công việc. Sau này, ông chuyển sang bán vé số quanh thành phố. Một lần đi bán, ông tình cờ thấy tấm bảng “Cơm chay miễn phí” trên đường Ngô Thế Lân rồi tìm đến. Gần một năm nay, quán trở thành địa chỉ quen của ông.

Huế Thương duy trì hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy. Riêng ngày mùng Một và ngày rằm âm lịch, nếu trùng Chủ nhật, quán vẫn mở cửa. Hơn 200 suất cơm mỗi ngày là kết quả của sự chung tay từ người đứng bếp, tình nguyện viên đến những người góp gạo, góp thực phẩm. Với người nhận, đó không chỉ là bữa ăn giúp tiết kiệm chi phí mà còn là sự hỗ trợ thiết thực giữa lúc còn nhiều khó khăn.