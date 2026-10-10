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ClockThứ Bảy, 10/10/2026 17:10

Mở rộng diện tích rừng chứng chỉ FSC lên 10.000 ha

HNN.VN - Chiều 10/10, Hội Chủ rừng Phát triển bền vững TP. Huế (HUE - FOSDA) tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và kỷ niệm 10 năm thành lập.

Phát huy tiềm năng vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng

 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể,

cá nhân Hội.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và sự tham gia của 139/155 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.135 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội trực thuộc và các doanh nghiệp, tổ chức tài trợ có liên quan tham gia trong chuỗi liên kết quản lý rừng bền vững.

Đánh giá tổng kết nhiệm kỳ II, HUE-FOSDA ghi nhận bước phát triển cả về tổ chức lẫn quy mô diện tích. Tính đến năm 2025, Hội đã thu hút 1.924 hội viên (tăng 87,2% so với cuối nhiệm kỳ I) sinh hoạt tại 20 chi hội và 40 tổ hội. Tổng diện tích rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC vượt 10.000 ha, gồm 9.233 ha rừng trồng và gần 943 ha rừng tự nhiên.  

 Các giải pháp kỹ thuật thân thiện với môi trường được triển khai nhằm chuyển hóa gần 1.000 ha keo gỗ lớn.

Đại hội đã thẳng thắn đánh giá, kiểm điểm toàn diện những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nhiệm kỳ III (2026 - 2031), HUE-FOSDA đề ra phương hướng hành động dựa trên nguyên lý phát triển thuận thiên, hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Hội hướng tới mục tiêu nâng diện tích rừng trồng keo có chứng chỉ FSC lên khoảng 15.000 ha, tiếp tục mở rộng mô hình lâm nghiệp tuần hoàn, ứng dụng công nghệ số trong quản lý rừng và đẩy mạnh các giải pháp tích lũy các-bon rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới gồm 67 thành viên (1 Chủ tịch Hội và 3 Phó Chủ tịch Hội) và 22 thành viên trong Ban Thường vụ Hội. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu Ban Kiểm tra và Ban Thư ký Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN – CÔNG MINH
 Từ khóa:
đại hộihội chủ rừngbền vữngfsc
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