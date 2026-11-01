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Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X:

Karate giành Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Huế

ClockThứ Bảy, 07/11/2026 14:13
HNN.VN - Tin vui từ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, sáng 7/11, đội tuyển Karate TP. Huế vừa xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên, mở màn thành tích huy chương cho Đoàn Thể thao Huế tại kỳ Đại hội lần này.

Dấu ấn & kỳ vọngĐoàn Thể thao Huế phấn đấu giành 6 - 8 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc Tạo động lực phát triển phong trào thể dục thể thaoKhát vọng vươn tầm

Vận động viên Lê Minh Thuận xuất sắc mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Huế. Ảnh: Tanmido 

Tấm Huy chương Vàng thuộc về vận động viên Lê Minh Thuận ở hạng cân trên 84kg. Hai Huy chương Bạc thuộc về Hồ Thị Hạ ở hạng cân 61kg và nội dung Kata đồng đội nam, với sự góp mặt của các vận động viên Lê Nguyễn Thái Hưng, Phạm Đinh Sơn, Trương Hữu Nhật Minh và Nguyễn Duy Hiếu. Bên cạnh đó, các vận động viên Huế còn giành 4 Huy chương Đồng, gồm: Hồ Đình Thuận (hạng cân 80kg), Trần Viết Duy Quân (84kg), Hồ Thị Hoài Tành (44kg) và Nguyễn Thị Thùy Trang (47kg).

Giải Karate diễn ra từ ngày 4 - 8/11/2026, quy tụ 390 vận động viên đến từ 28 tỉnh, thành phố và 2 ngành trên cả nước. Tham dự giải với 17 vận động viên, đội tuyển Karate Huế đã có màn thể hiện ấn tượng với tổng cộng 7 huy chương: 1 Vàng, 2 Bạc, 4 Đồng.

Ông Lê Văn Lộc, Trưởng Bộ môn Karate TP. Huế chia sẻ, thành tích lần này tiếp tục nối dài truyền thống đóng góp huy chương của Karate tại các kỳ Đại hội thể thao toàn quốc, góp phần vào thành tích chung của Đoàn Thể thao TP. Huế, nhất là trong kỳ Đại hội đầu tiên sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành Nhân
 Từ khóa: huy chương vàngkarateđại hộithể thao huế
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