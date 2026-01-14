Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Dự án khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội.

Cùng dự lễ khởi công có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội… và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Dự án do liên danh chủ đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (thừa ủy quyền của Trường đại học Y Hà Nội)-Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội-Công ty cổ phần thiết bị và truyền thông NGS triển khai.

Đây là dự án y tế quy mô lớn, có ý nghĩa xã hội và mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số nhanh, đồng thời hình thành mô hình y tế tích hợp gắn điều trị-chăm sóc-đào tạo-nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao.

Dự án Khu phức hợp, trong đó quần thể y tế-giáo dục y khoa-nghiên cứu y khoa Đại học Y Hà Nội giữ vai trò trung tâm, không chỉ nhằm bổ sung cơ sở hạ tầng y tế, mà còn hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc đa tầng, gắn điều trị-phục hồi-chăm sóc dài hạn với đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Dự án được đánh giá là mô hình tiên phong trong tiếp cận vấn đề già hóa dân số theo hướng tổng thể, hiện đại và nhân văn.

Việc triển khai dự án là sự quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển hệ thống y tế-giáo dục-nghiên cứu hiện đại, bền vững của Thủ đô và mang tầm chiến lược dài hạn.

Dự án không chỉ là một công trình đầu tư hạ tầng, mà là bước chuyển mang tính chiến lược để hình thành một tổ hợp viện-trường-nghiên cứu có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đây là mô hình đã chứng minh hiệu quả tại các trung tâm y học hàng đầu thế giới, cũng như các hệ sinh thái y-sinh học tiên tiến, nơi bệnh viện thực hành, trường đại học và các viện nghiên cứu cùng hội tụ trong một không gian liên thông, vận hành theo chuỗi giá trị “đào tạo-nghiên cứu-khám chữa bệnh-đổi mới sáng tạo”.

Với cấu trúc này, dự án tạo nền tảng để chuẩn hóa đào tạo y khoa theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu dịch tễ-lâm sàng-công nghệ y sinh, tăng tốc chuyển giao kỹ thuật cao và ứng dụng AI/chuyển đổi số vào quản trị và chăm sóc người bệnh. Việc tích hợp hệ thống bệnh viện quy mô lớn với trung tâm nghiên cứu và không gian đào tạo sẽ giúp Việt Nam thu hút chuyên gia, nhà khoa học, các chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực thử nghiệm lâm sàng, phát triển sản phẩm y sinh và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh.

Đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trường đại học Y Hà Nội trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, vươn tầm khu vực và thế giới, đồng thời nâng chất lượng dịch vụ y tế, tạo lập một “đầu tàu” đổi mới sáng tạo của ngành y trong kỷ nguyên số.

Đáng chú ý, dự án đồng thời hình thành mô hình thí điểm “kinh tế bạc” theo cấu trúc tích hợp, gắn kết khu dưỡng cư với tổ hợp y tế hiện đại. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển kinh tế y tế của Thủ đô thông qua việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ y tế-chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chất lượng cao, tạo việc làm và gia tăng giá trị kinh tế-xã hội.

Điểm nhấn của dự án là phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, “bệnh viện xanh”, ứng dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị, quản trị vận hành bệnh viện và quản lý khu dưỡng cư, góp phần tạo hạt nhân công nghệ cho hệ thống y tế Thủ đô trong giai đoạn chuyển đổi số. Đồng thời là nơi triển khai các công nghệ y học tiên tiến như ghép tạng, phẫu thuật robot, can thiệp tối thiểu, liệu pháp tế bào gốc, gen trị liệu, xạ trị, công nghệ in 3D và chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào năm 2028, hướng tới hoàn thành toàn bộ vào năm 2030. Trọng tâm là Khu 1 có diện tích nghiên cứu khoảng 15ha, trong đó diện tích khu đất xây dựng dự kiến khoảng 12,9ha. Đây là tổ hợp bệnh viện và các trung tâm chuyên khoa sâu quy mô khoảng 2.600 giường, trong đó Bệnh viện đa khoa trung tâm 1.000 giường đóng vai trò “bệnh viện trục”, kết nối các chuyên khoa như ung bướu, ngoại khoa-ghép tạng, lão khoa, nội tiết, răng hàm mặt và Trung tâm quốc tế. Song song là hệ thống đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Đại học Y Hà Nội, gồm các viện nghiên cứu, khu giảng đường, ký túc xá, phục vụ khoảng 10.000 sinh viên.

Việc hình thành khu phức hợp này mang ý nghĩa xã hội và chiến lược lâu dài, góp phần giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương và thành phố, đồng thời đáp ứng kịp thời những thách thức của quá trình già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc dài hạn ngày càng gia tăng. Được kỳ vọng trở thành mô hình mẫu, có khả năng nhân rộng tại nhiều địa phương, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội, mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Lễ khởi công hôm nay cũng là một hành động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, nói đi đôi với làm, đưa các chủ trương lớn của Đảng vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, có ý nghĩa lâu dài đối với nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Đảng ta luôn nhất quán quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là vấn đề nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của xã hội và của mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Trong bối cảnh tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, mô hình gia đình và xã hội có nhiều thay đổi, nếu không có cách tiếp cận mới, hệ thống y tế và an sinh xã hội sẽ phải đối mặt với những áp lực rất lớn. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, coi đây là một trụ cột của phát triển bền vững.

Đồng chí Tổng Bí thư đánh giá, dự án này phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học-công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.

Mặt khác thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thông qua dự án, từng bước hình thành và phát triển “kinh tế bạc” theo hướng lành mạnh, nhân văn và bền vững, trong đó chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vừa là mục tiêu an sinh xã hội, vừa là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình dịch vụ y tế, đào tạo nhân lực và ứng dụng khoa học-công nghệ.

Dự án được thiết kế theo hướng tích hợp chặt chẽ giữa khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần hình thành mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại.

Điểm rất đáng ghi nhận là việc triển khai mô hình “Bệnh viện-Trường đại học-Viện nghiên cứu”, gắn đào tạo với thực hành, gắn nghiên cứu với điều trị, gắn y học hiện đại với chăm sóc dài hạn. Đây là mô hình đã được nhiều quốc gia có nền y học tiên tiến áp dụng thành công và nay được nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thông qua dự án này, đội ngũ thầy thuốc, sinh viên, học viên ngành y sẽ có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn với các mô hình bệnh lý, đặc biệt là bệnh mạn tính và lão khoa; đồng thời, người cao tuổi không chỉ được điều trị khi có bệnh, mà được sống trong một môi trường có y tế bảo vệ, được theo dõi, chăm sóc liên tục, khoa học và nhân văn.

“Đây chính là sự chuyển biến quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe, từ 'chữa bệnh' sang 'chăm sóc sức khỏe toàn diện', từ bị động sang chủ động, từ phân tán sang tích hợp", Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá.

Đối với Thủ đô Hà Nội, dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước, đồng thời cũng là địa phương có quy mô dân số lớn, tốc độ già hóa nhanh, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng gia tăng.

Việc hình thành một khu phức hợp y tế-chăm sóc người cao tuổi quy mô lớn, hiện đại, mang tính học thuật cao sẽ góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế Thủ đô, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời từng bước xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước.

Dự án được triển khai tại khu vực Hoàng Mai - cửa ngõ phía nam Thủ đô, phù hợp với định hướng quy hoạch mạng lưới y tế, góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.

Đây cũng là minh chứng sinh động cho vai trò tiên phong của Hà Nội trong việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, dám đi trước, làm trước những vấn đề mới, khó nhưng rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước.

Để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Hoàn thành dự án càng sớm càng tốt.

Đối với Trường đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; đồng thời xây dựng đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế, đồng thời cần tiếp tục mô hình trong phạm vi cả nước.

Về phía các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với sự quyết tâm và đồng lòng của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và doanh nghiệp, dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.