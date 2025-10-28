  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 28/10/2025 14:25

Quốc lộ 1A đi qua Hương Trà đã lưu thông trở lại

HNN.VN - Tại phường Hương Trà, tuyến đường Quốc lộ 1A từ Km 808 - Km 810 ngang qua địa bàn cơ bản đã hết ngập, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.

Nước lũ xuống chậm, TP. Huế vẫn ngập sâuPhú Bài sơ tán 55 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

 Tiểu thương đã bày bán trở lại tại khu vực chợ Văn Xá (phường Hương Trà)

Trước đó, ở đoạn đường này, do nước ngập và chảy siết, Công an phường Hương Trà đã chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố  thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Hiện tại, trừ một số tuyến đường: đường Sông Bồ, Trần Quốc Tuấn, Lý Thái Tông, Bửu Kế… và ngâp diện rộng ở một số tổ dân phố (TDP), thì hiện nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn mực nước đã hạ. Một số chợ dân sinh đã hoạt động đã hoạt động trở lại.

Thống kê sơ bộ, hiện, số nhà bị ngập tại phường Hương Trà là 1.556/4.532 nhà.

Xã Bình Điền có 11 hộ phải di dời. Đến sáng 28/10, các nơi bị ngập trên địa bàn xã nước đã rút nên nhiều hộ này đã quay về nhà, một số hộ còn lại ở khu vực có nguy cơ sạt lở thì đến nhà bà con tá túc.

“Nhờ chủ động trong phòng, tránh, Bình Điền vẫn chưa có thiệt hại đáng kể”, ông Trần Xuân Anh – Chủ tịch UBND xã Bình Điền cho hay.

Tại Kim Trà, trừ TDP Thượng Khê, 26/27 TDP trên toàn địa bàn phường vẫn đang bị ngập. Các tuyến đường chính đang ngập tự 0,5 – 2m, tuyến đường tỉnh lộ 8A, 8B ngập từ 0,5 – hơn 1,5m.

Đến 11h sáng 28/10, P. Kim Trà vẫn mất điện diện rộng. Hiện, toàn phường có 61 hộ di dời đến nơi an toàn, 656 lồng, bè cá được neo cột chắc chắn.

Do nước đã chảy chậm lại, người dân vẫn có thể di chuyển bằng ghe thuyền nên các hoạt động giao thương vẫn diễn ra. Đến nay, chưa có hiện tượng bị chia cắt, thiếu lương thực, nhu yếu phẩm.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
hương tràkim tràbình điềnngậpnước rút
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top