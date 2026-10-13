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ClockThứ Ba, 13/10/2026 17:45

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển thành phố

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2026), ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến thăm, tặng hoa và chúc mừng cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố.

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Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng hoa chúc mừng 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Chí Tài gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, công chức, người lao động và hội viên, nông dân thành phố; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Nông dân các cấp đạt được trong xây dựng tổ chức Hội, tập hợp, đoàn kết hội viên và triển khai các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, gắn với đời sống hội viên. Qua đó, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, nhất là trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Hội Nông dân thành phố tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên, nông dân làm trung tâm.

Hội cần phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; chủ động phối hợp với các ban, ngành triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm. 

Đồng chí cũng lưu ý, Hội cần quan tâm hỗ trợ nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, chương trình hỗ trợ sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy sản xuất bền vững.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động của thành phố, chú trọng giảm nghèo bền vững. Mỗi cán bộ Hội cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, gần dân, sát cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng hành cùng nông dân tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Tài chúc cán bộ, hội viên, nông dân thành phố sức khỏe, đoàn kết, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Huế văn minh, giàu đẹp.

Thay mặt Hội Nông dân thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Quang, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo vào chương trình, kế hoạch công tác. Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

THANH HOÀNG
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