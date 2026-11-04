Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân các dự án tại Chân Mây - Lăng Cô

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa tại các dự án

Đoàn khảo sát thực địa tại khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2, dự án hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu phi thuế quan Chân Mây và hai dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 và số 2 Chân Mây.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Trần Gia Công, TUV, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Giải phóng mặt bằng vẫn chậm

Theo báo cáo của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đến ngày 4/11, UBND xã đã giải ngân 12,49 tỷ đồng cho 29 dự án đầu tư công, đạt 66,2% kế hoạch. Nếu tính cả các dự án sử dụng vốn sự nghiệp, tổng số tiền đã giải ngân là 21,63 tỷ đồng trên kế hoạch hơn 34 tỷ đồng, đạt 63,5%. Qua rà soát, trên địa bàn có 5 công trình đã hoàn thành nhưng còn hơn 1,14 tỷ đồng chưa thanh toán do chậm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu. Một số dự án khác còn vướng ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư.

Đối với các dự án do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, số vốn đã giải ngân đến ngày 27/10 là 119,14 tỷ đồng, đạt 39,57% số vốn đã nhập dự toán tại Kho bạc Nhà nước.

Về giải phóng mặt bằng, trên địa bàn xã có 15 dự án đang thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng diện tích gần 750 ha, trong đó có 4 dự án trọng điểm. Tại dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu phi thuế quan số 1 Chân Mây, các đơn vị đã kiểm kê khoảng 46 trong số 50 ha cam kết bàn giao cho nhà đầu tư trong năm 2026. Khoảng 4 ha còn lại đang được rà soát do có thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng, có diện tích chồng lấn, tranh chấp. Theo đánh giá của UBND xã, tiến độ thực hiện vẫn đáp ứng kế hoạch bàn giao diện tích này.

Dự án khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2 đang được đầu tư.

Hai dự án liên quan đến khu công nghiệp số 2 Chân Mây đều chưa đạt tiến độ yêu cầu. Với dự án quy mô 204 ha, ở giai đoạn 1, đơn vị thực hiện đã kiểm kê khoảng 94% số thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, nhưng diện tích được xác nhận đủ điều kiện bồi thường mới đạt gần 30 ha, tương đương 37,8% diện tích cần giải phóng mặt bằng trong giai đoạn này. Với dự án quy mô 267 ha, diện tích đã kiểm kê đạt khoảng 57 trong số 92 ha có thông báo thu hồi đất. Riêng dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn - Chân Mây, giai đoạn 3 đảm bảo tiến độ, còn giai đoạn 6 vẫn chậm. Báo cáo của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho thấy, 12 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận tiền bồi thường.

Tại khu tái định cư Lộc Tiến giai đoạn 2, phương án bồi thường đã được phê duyệt nhưng còn 27 hộ chưa nhận tiền. Một số hộ đang chờ phương án tái định cư, số khác đang hoàn tất giấy tờ về đồng sở hữu, thừa kế do tiến độ giải phóng dự án từ năm 2026 sang năm 2027.

Thống nhất thời hạn xử lý từng hồ sơ

Theo ông Nguyễn Văn Tánh, Phó Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, việc xác minh nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường tại một số dự án còn chậm. Riêng với đất tín ngưỡng, xã chưa có quỹ đất theo quy hoạch để bồi thường bằng đất. Địa phương cũng còn vướng trong cách tính bồi thường khi diện tích thu hồi lớn hơn diện tích đất được giao.

Trong hai tháng cuối năm, UBND xã sẽ đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thanh toán cho 5 công trình đã hoàn thành. Xã cũng sẽ phối hợp với Sở Tài chính rà soát vốn còn dư, trình thành phố xem xét điều chỉnh sang những công trình đang thi công, có nhu cầu thanh toán. Đối với các dự án đang thu hồi đất, UBND xã cũng tăng cường phối hợp với các ban quản lý dự án thống nhất kế hoạch theo từng giai đoạn, ưu tiên diện tích đã cam kết bàn giao. Đồng thời kiến nghị, thành phố sớm mở rộng các khu tái định cư và cho phép bố trí các hộ dân vào những khu vực còn quỹ đất trên địa bàn.

Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Chân Mây - Lăng Cô và các ban quản lý dự án.

Ông Đặng Phúc Hiền, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực Khu kinh tế, công nghiệp thành phố đề nghị, xã Chân Mây – Lăng Cô sớm xác nhận nguồn gốc đất, giải quyết hồ sơ tái định cư và phê duyệt phương án bồi thường để chủ đầu tư có mặt bằng thi công.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Trần Gia Công đề nghị các chủ đầu tư rà soát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, kịp thời nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành để bảo đảm kế hoạch giải ngân. Địa phương và các ban quản lý dự án cần phối hợp xác minh nguồn gốc đất, thống nhất thời hạn xử lý từng hồ sơ bồi thường và chủ động chuẩn bị quỹ đất tái định cư. Với những hộ còn ý kiến về phương án bồi thường, các đơn vị cần trực tiếp đối thoại, giải quyết kiến nghị, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Gia Công tiếp thu ý kiến của các đại biểu, địa phương và chủ đầu tư. Đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị trong báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND thành phố, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét những vướng mắc vượt thẩm quyền của địa phương và chủ đầu tư.